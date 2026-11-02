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Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy lunes 2 de noviembre.

Este lunes 2 de noviembre se llevó a cabo el sorteo número 18931 de la quiniela matutina. El número a la cabeza fue 3210, correspondiente a la interpretación tradicional "A primera (Cañon)".

02/11/2026 | 15:00Redacción Cadena 3

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Quiniela de Córdoba

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El sorteo número 18931 de la quiniela matutina se realizó el lunes 2 de noviembre a las 15:00. El número a la cabeza fue 3210, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Cañon).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 3210
2° 5554
3° 3653
4° 7690
5° 1228
6° 9005
7° 0382
8° 0341
9° 3484
10° 1586
11° 2831
12° 9393
13° 8648
14° 5693
15° 3623
16° 5651
17° 7577
18° 1846
19° 8983
20° 2239

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18931 de la quiniela matutina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El lunes 2 de noviembre a las 15:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 3210.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta tradicionalmente como "A primera (Cañon)".

¿Cuáles son algunos de los otros números?
Algunos números destacados son 5554, 3653 y 7690.

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3x1=4

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