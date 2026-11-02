Juan Manuel La Serna se ilusiona en el Challenger de Villa María: "Estoy con ansias de jugar"
El tenista de 22 años tiene un vínculo especial con el Sport Social Club, donde juega desde chico. En diálogo con Cadena 3, habló de sus raíces cordobesas, la importancia del torneo y la preparación para una semana exigente.
02/11/2026 | 13:26Redacción Cadena 3
FOTO: Juan Manuel La Serna es candidato en Villa María.
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Deportes
Juan Manuel La Serna tiene 22 años, nació en Catamarca y su historia con el tenis está muy ligada a Córdoba. Su papá es cordobés, vivió durante mucho tiempo en la provincia y fue allí donde se formó como tenista y se federó para representar a Córdoba en los torneos nacionales.
Ahora, el joven afronta un nuevo desafío en el Challenger de Villa María, donde parte como primer preclasificado y llega con una motivación especial: competir en un club que conoce desde hace muchos años.
“Vengo desde los nueve o diez años acá. Es un club que me dio muchas alegrías. Es especial siempre jugar acá”, contó en diálogo con Cadena 3.
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La Serna también se definió como una persona tranquila y familiera, más allá de su vida dedicada al deporte. “Soy un chico tranquilo, humilde, vivo de jugar al tenis, pero soy una persona normal, que le gusta juntarse con sus amigos, jugar a la pelota y muy familiero”, expresó.
La importancia de jugar en el país
El tenista destacó el valor que tiene disputar un certamen de esta categoría en Argentina, tanto por la cercanía como por las oportunidades que representa para su carrera.
“Este torneo es muy importante, y más que sea en el país. Nos queda cerca. Siempre agradecemos a la AAT (Asociación Argentina de Tenis) y a la gente que hace posible la organización de este torneo, que es muy importante para crecer en nuestra carrera”, señaló.
De cara a la competencia, La Serna llegó acompañado por su entrenador y su kinesiólogo, con el objetivo de afrontar de la mejor manera una semana que puede extenderse durante varios días.
“Me tocó viajar con mi entrenador y mi kinesiólogo. Es importante preparar el cuerpo para una semana que puede ser larga. Estoy con ansias de jugar”, concluyó.
Como primer preclasificado, el catamarqueño buscará aprovechar su conocimiento del club y el impulso de jugar en una provincia que forma parte de su historia deportiva.
Entrevista de Fernando Rasso
Lectura rápida
¿Quién es Juan Manuel La Serna?
Es un tenista de 22 años, nacido en Catamarca, con una historia ligada a Córdoba.
¿Dónde competirá?
En el Challenger de Villa María, donde es el primer preclasificado.
¿Por qué es especial este torneo para él?
Porque ha estado vinculado al club desde los 9 años y le ha dado muchas alegrías.
¿Qué organización apoya el torneo?
La AAT (Asociación Argentina de Tenis) es reconocida por su apoyo en la organización del evento.
¿Con quién viajó La Serna?
Viajó con su entrenador y su kinesiólogo para prepararse adecuadamente para la competencia.