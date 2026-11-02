Juan Manuel La Serna se ilusiona en el Challenger de Villa María: "Estoy con ansias de jugar"

Juan Manuel La Serna tiene 22 años, nació en Catamarca y su historia con el tenis está muy ligada a Córdoba. Su papá es cordobés, vivió durante mucho tiempo en la provincia y fue allí donde se formó como tenista y se federó para representar a Córdoba en los torneos nacionales.

Ahora, el joven afronta un nuevo desafío en el Challenger de Villa María, donde parte como primer preclasificado y llega con una motivación especial: competir en un club que conoce desde hace muchos años.

“Vengo desde los nueve o diez años acá. Es un club que me dio muchas alegrías. Es especial siempre jugar acá”, contó en diálogo con Cadena 3.

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La Serna también se definió como una persona tranquila y familiera, más allá de su vida dedicada al deporte. “Soy un chico tranquilo, humilde, vivo de jugar al tenis, pero soy una persona normal, que le gusta juntarse con sus amigos, jugar a la pelota y muy familiero”, expresó.

La importancia de jugar en el país

El tenista destacó el valor que tiene disputar un certamen de esta categoría en Argentina, tanto por la cercanía como por las oportunidades que representa para su carrera.

“Este torneo es muy importante, y más que sea en el país. Nos queda cerca. Siempre agradecemos a la AAT (Asociación Argentina de Tenis) y a la gente que hace posible la organización de este torneo, que es muy importante para crecer en nuestra carrera”, señaló.

De cara a la competencia, La Serna llegó acompañado por su entrenador y su kinesiólogo, con el objetivo de afrontar de la mejor manera una semana que puede extenderse durante varios días.

“Me tocó viajar con mi entrenador y mi kinesiólogo. Es importante preparar el cuerpo para una semana que puede ser larga. Estoy con ansias de jugar”, concluyó.

Como primer preclasificado, el catamarqueño buscará aprovechar su conocimiento del club y el impulso de jugar en una provincia que forma parte de su historia deportiva.

Entrevista de Fernando Rasso