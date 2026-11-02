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Video: así fue el choque de un Uber con un colectivo en Córdoba

Cinco personas resultaron heridas tras el impacto en barrio Altamira. El ómnibus trasladaba a alumnos de primaria, quienes resultaron ilesos.

02/11/2026 | 14:47Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Un choque vial se produjo en las últimas horas en barrio Altamira, en la zona este de la ciudad de Córdoba. Un automóvil que prestaba servicios para la plataforma Uber colisionó contra un colectivo privado encargado del traslado de niños de una escuela primaria.

La colisión tuvo lugar en la esquina de las calles Martín Cartechini y Estados Unidos. Como consecuencia del fuerte impacto, cinco personas resultaron lesionadas, todas ocupantes del vehículo menor.

Por su parte, los estudiantes de primaria que viajaban a bordo del transporte escolar resultaron ilesos y no sufrieron heridas.

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  1.

    Video. Así fue el choque en barrio Altamira

    Cadena 3

    Episodios

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Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un choque vial entre un automóvil de Uber y un colectivo escolar.

¿Quiénes estuvieron involucrados? Los ocupantes del automóvil y los estudiantes de una escuela primaria.

¿Cuándo sucedió? En las últimas horas.

¿Dónde tuvo lugar? En barrio Altamira, en la ciudad de Córdoba.

¿Cómo fue el resultado? Cinco personas del vehículo menor resultaron lesionadas, mientras que los estudiantes del colectivo escolar resultaron ilesos.

¿Por qué es relevante? Destaca la seguridad en el transporte escolar y los riesgos de los choques viales.

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