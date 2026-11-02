Video: así fue el choque de un Uber con un colectivo en Córdoba

Un choque vial se produjo en las últimas horas en barrio Altamira, en la zona este de la ciudad de Córdoba. Un automóvil que prestaba servicios para la plataforma Uber colisionó contra un colectivo privado encargado del traslado de niños de una escuela primaria.

La colisión tuvo lugar en la esquina de las calles Martín Cartechini y Estados Unidos. Como consecuencia del fuerte impacto, cinco personas resultaron lesionadas, todas ocupantes del vehículo menor.

Por su parte, los estudiantes de primaria que viajaban a bordo del transporte escolar resultaron ilesos y no sufrieron heridas.

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Video. Así fue el choque en barrio Altamira Cadena 3 Episodios

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