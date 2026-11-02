Ciberataques desatan falsas alertas nucleares en Rusia y Ucrania

Buenos Aires, 2 de noviembre (NA) -- La aplicación móvil del Ministerio de Emergencias de Rusia fue objeto de un ciberataque, lo que provocó que sus usuarios recibieran alertas sobre "ojivas nucleares" lanzadas en todo el país, según reporta el medio independiente ruso Meduza.

Desde Emergencias confirmaron la intrusión y señalaron que "los malhechores lograron efectuar un envío masivo de mensajes con informaciones falsas a la población". Sin embargo, aseguraron que el sistema de alerta total no se vio comprometido, tal como informó el sitio DW y recogió Noticias Argentinas.

Por su parte, el canal de Telegram independiente Astra reveló que también fue hackeado el proveedor ruso de hospedaje de sitios web Beget, uno de los más grandes del país, que soporta el funcionamiento de más de 700.000 dominios activos en el segmento ruso de internet.

De acuerdo al portal Down Detector, que monitorea fallas en la red, se han reportado numerosas quejas sobre el funcionamiento de los recursos hospedados en Beget.

Ataques informáticos mutuos

En Ucrania, se produjo un ataque similar donde la aplicación móvil de alerta aérea fue comprometida, enviando mensajes sobre peligros de radiación y ataques químicos, además de advertencias sobre combates urbanos.

En esta aplicación, apareció un mensaje en ruso que decía: "¡Saludos! En toda Ucrania ahora habrá alerta nuclear. ¡No se preocupen, fue lanzado un Oreshnik!", haciendo referencia al misil hipersónico ruso de alcance medio con capacidad nuclear.

La Fuerza Aérea de Ucrania comunicó a través de Telegram que "la aplicación Air Alert probablemente ha sido comprometida". Añadieron: "¡No hay riesgo de radiación! Mantenga la calma y siga nuestros mensajes en nuestro canal".

La aplicación también advirtió en la misma red que "terceros llevaron a cabo una intrusión no autorizada en el funcionamiento de la aplicación. Hemos desactivado las notificaciones push y suspendido temporalmente su trabajo".

Declararon que "la aplicación no almacena datos personales, por lo que no existe ningún riesgo para los usuarios. Les rogamos que, en ningún caso, hagan clic en enlaces de notificaciones sospechosas. Nuestro equipo está trabajando para restablecer el funcionamiento de la aplicación. Les pedimos disculpas por las molestias".

El Centro de Comunicaciones Estratégicas de Ucrania, conocido como SPRAVDI, responsabilizó a Rusia del ciberataque en una publicación en su cuenta de X.

En un desarrollo relacionado, un grupo de hackers bielorrusos afirmó haber infiltrado los servidores del Servicio Federal de Estadísticas de Rusia, Rosstat, comprometiendo aproximadamente 25.000 ordenadores y sustrayendo 23 terabytes de información sensible, que incluye las bajas rusas en el conflicto con Ucrania.