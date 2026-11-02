Colapinto buscará recuperar puntos tras sanción en el GP de México en Brasil

Buenos Aires, 2 noviembre (NA) -- El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tendrá la oportunidad de reivindicarse este fin de semana en Brasil, luego de la insólita penalización que lo dejó sin puntos en el Gran Premio de México.

Colapinto había tenido una actuación destacada en México, largando desde la undécima posición y cruzando la meta en la octava ubicación. Sin embargo, recibió buenas noticias al enterarse de una sanción contra el australiano Oscar Piastri (McLaren), lo que le permitió al argentino ascender al séptimo lugar para sumar seis puntos.

Sin embargo, el domingo culminó de manera desafortunada para Colapinto, ya que fue sancionado con una penalización de 10 segundos por no respetar una bandera amarilla en los últimos momentos de la carrera, lo que lo relegó al decimoquinto puesto.

No fue el único afectado, su compañero en Alpine, el francés Pierre Gasly, también recibió una sanción similar que le impidió sumar puntos tras terminar noveno.

Con esta situación, Colapinto finalizó su quinta carrera consecutiva en la Fórmula 1 sin conseguir sumar puntos.

El piloto argentino deberá dejar atrás esta mala experiencia, ya que este fin de semana se llevará a cabo el Gran Premio de Brasil, una competencia que él mismo ha confesado que es su favorita en el calendario.

En este Gran Premio, que se disputa en el Circuito de Interlagos, Colapinto no ha logrado redondear buenas actuaciones en ediciones anteriores. En 2024, finalizó duodécimo en la carrera sprint y sufrió un accidente en la carrera principal bajo la lluvia. En 2025, también se accidentó en la carrera sprint y terminó en el decimoquinto lugar en la competencia principal.

Este 2026 podría ser el año en que Colapinto logre destacar en San Pablo, a bordo de un Alpine que ha demostrado ser competitivo y que le ha permitido conseguir buenos resultados en la categoría reina del automovilismo.