La “Toretto” se quebró en el juicio y pidió perdón

FOTO: Felicitas Alvite, la 'Toretto', rompió en llanto y pidió disculpas en el juicio por homicidio

Felicitas Alvite, conocida popularmente como la Toretto, solicitó declarar en la primera audiencia del juicio que se lleva a cabo en su contra, donde se mostró profundamente afectada y le pidió perdón a la familia de Walter Armand, el motociclista que falleció tras ser atropellado por ella en abril de 2024.

El 2 de noviembre comenzó el debate en el Tribunal en lo Criminal Nº 2 de La Plata, ubicado en la calle 8, entre 56 y 57. En el inicio de la audiencia, la acusada tomó la palabra, como confirmaron fuentes de la Agencia Noticias Argentinas.

"Cargo con el peso de haber dejado una familia rota; es algo que nunca me imaginé que en mi vida me iba a pasar; lo sufro como si fuera el primer día", expresó Alvite entre lágrimas.

Sobre el impacto de su apodo, Alvite comentó: "Se han instalado muchas cosas a partir de un video de Tik Tok en donde me hago llamar la Toretto, pero nada de eso es lo que soy. Me han llamado de muchos programas, pero por respeto a la familia nunca hablé en otro lado que no fuera en este ámbito".

"Jamás le haría daño a alguien", concluyó la joven, quien tuvo que suspender su declaración tras la emotiva intervención.

Alvite enfrenta una acusación por el delito de homicidio simple con dolo eventual, que conlleva una pena de entre ocho y 25 años de prisión. Su amiga, Valentina Velázquez, quien estaba junto a ella en el momento del siniestro, está imputada por prueba de velocidad temeraria.

Durante el alegato de apertura, Delfina Burlando, hija del reconocido abogado y querellante, aportó detalles sobre los agravantes que sustentan la acusación: "Cruzó al menos seis semáforos en rojo. Seis veces la ciudad y la ley le ordenaron detenerse y ella decidió seguir. No fue un error, fue una decisión. Fue su pie sobre el acelerador".