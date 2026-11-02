Cada 18 horas, una víctima: dura advertencia de un observatorio sobre los femicidios en Argentina

En octubre se registraron 39 femicidios en la Argentina, uno cada 18 horas, según el relevamiento del Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven. El informe, con corte al 30 de octubre, contabilizó 242 víctimas de violencia de género en lo que va del año.

El acumulado comprende 202 femicidios directos, 24 vinculados, ocho travesticidios o transfemicidios y ocho casos de instigación al suicidio. Los datos fueron difundidos por el observatorio en colaboración con la Universidad Nacional del Delta.

En diálogo con Cadena 3, la fundadora y directora general de la organización, Raquel Vivanco, advirtió sobre las fallas en la prevención y cuestionó el debilitamiento de las políticas públicas. "Hoy estamos en un retroceso sin precedentes en materia institucional", sostuvo.

La referente planteó que las estadísticas deben analizarse en su contexto económico, político y social. "El rol del Estado es determinante al momento de construir sensibilización de cara a la sociedad", afirmó, y remarcó que la violencia contra las mujeres responde a patrones culturales que persisten más allá de los gobiernos.

Según explicó, el 65% de los femicidios fue cometido por parejas o exparejas de las víctimas. Señaló que los principales agresores son hombres conocidos y que los crímenes ocurren, principalmente, dentro del hogar.

"Prevalece la idea en muchos hombres de que las mujeres somos de su propiedad", expresó. En ese sentido, advirtió sobre el riesgo que puede implicar para una mujer la decisión de terminar una relación violenta.

Vivanco también vinculó las dificultades para salir de esos vínculos con la falta de autonomía económica. Explicó que muchas mujeres permanecen durante años junto a sus agresores porque no cuentan con un trabajo digno ni con recursos para sostener una vida independiente.

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Otro de los datos que destacó fue la baja proporción de víctimas que habían acudido a la Justicia. De las 242 víctimas incluidas en el registro, 33 habían realizado al menos una denuncia previa: el 13,6% del total. Según comparó, en los últimos años ese porcentaje rondaba el 18%.

Además, 21 víctimas contaban con alguna medida judicial de protección o restricción. "El Estado no les garantizó su seguridad ni su vida", cuestionó Vivanco, quien consideró que se trató de femicidios evitables.

Sobre los obstáculos para denunciar, mencionó la desconfianza en la respuesta judicial, el temor a que la violencia recrudezca y las dificultades de denunciar al padre de los hijos. Sumó la dependencia económica y los discursos que desacreditan a quienes recurren a la Justicia.

También cuestionó la iniciativa para incrementar las penas por denuncias falsas. A su entender, ese debate puede reforzar el temor de las víctimas a ser puestas bajo sospecha y desalentar la presentación de denuncias.

Respecto de los agresores jóvenes, indicó que en 114 casos registrados este año los autores tenían entre 22 y 40 años. Sostuvo que la educación y los espacios de socialización son centrales para transformar las formas de vincularse, y cuestionó los discursos de odio y misoginia que, según señaló, circulan en redes sociales y también desde el propio presidente.

Finalmente, reclamó la aplicación de la Educación Sexual Integral (ESI) en todas las instituciones educativas. Explicó que, además de contribuir a prevenir embarazos no deseados y detectar abusos en las infancias, permite trabajar desde los primeros años en la construcción de vínculos basados en el respeto, la empatía y la diversidad.

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Entrevista de Rodolfo Barili.