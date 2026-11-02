Boca retoma los entrenamientos con la vista en el título anual tras quedarse con el superclásico

Buenos Aires, 2 de noviembre (NA) -- Boca Juniors reinicia sus entrenamientos en el predio de Ezeiza, centrando su atención en el encuentro decisivo contra Defensa y Justicia, donde podría alcanzar el título de Campeón de Liga.

Una victoria sobre el conjunto de Florencio Varela en "La Bombonera" —aún se espera la confirmación del día y horario por parte de la Liga Profesional— incrementaría considerablemente las posibilidades de consagrarse campeón, iniciando así un mes y medio lleno de desafíos que incluye semifinales de la Copa Argentina y la final de la Copa Sudamericana.

Sin tiempo para celebraciones excesivas ni espacio para la relajación, el equipo de Rodolfo Arruabarrena retoma este lunes los entrenamientos tras la valiosa victoria lograda frente a River Plate en el superclásico. El equipo se prepara para la etapa final de un año en el que es el único club argentino que sigue en competencia en cuatro torneos simultáneamente.

El desafío inmediato será el cruce ante Defensa y Justicia en la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura. Aunque la programación oficial aún está pendiente, este compromiso en "La Bombonera" se presenta como una final: si Boca logra la victoria, se consagrará campeón a menos que Argentinos Juniors logre una diferencia de más de diez goles en sus próximos encuentros.

En el seno del club, se respira cautela. Arruabarrena, tras el triunfo ante su eterno rival, buscó enfocar la emoción y mantener la serenidad ante los importantes desafíos que se aproximan. "Hicimos un partido muy inteligente y logramos un triunfo clave para el grupo y para la gente, pero hay que mantener la calma porque todavía no hemos ganado nada. El verdadero objetivo es coronar el trabajo de todo el año con títulos", declaró.

El director técnico también destacó la exigencia física y mental que enfrenta el plantel: "El margen de error a partir de ahora es cero. Tenemos un grupo comprometido que sabe lo que significa vestir esta camiseta en momentos donde se definen cosas importantes".

El equipo se reincorpora al trabajo esta tarde, bajo las órdenes del cuerpo técnico, para evaluar el estado físico de los titulares y preparar el encuentro ante el "Halcón". La estrategia es no realizar cambios drásticos en la alineación para asegurar los tres puntos que les otorgarían el título local y garantizarían el primer lugar en la Tabla Anual.

Una vez finalizada la fecha del torneo local, Boca iniciará una intensa serie de eliminatorias, comenzando con la semifinal de la Copa Argentina el sábado 14 de noviembre frente a Banfield en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, buscando un lugar en la gran final, donde espera a Platense.

Una semana después, se disputará la final de la Copa Sudamericana, programada para el sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia, contra el equipo brasileño de Atlético Mineiro.

Debido a la postergación de los cruces de octavos de final por la final internacional, Boca disputará la fase final del torneo local entre finales de noviembre y el 12 de diciembre, con la final proyectada en La Plata. Si logra avanzar y coronarse, cerrará la temporada enfrentando a Belgrano de Córdoba en el Trofeo de Campeones.

El regreso a los entrenamientos marca el inicio de una serie de compromisos que podrían otorgar al club hasta cinco títulos en un solo calendario deportivo.

Agencia NA