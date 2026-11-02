Canje de reciclables en Rosario: qué llevar y dónde participar este viernes

Los vecinos de Rosario podrán intercambiar residuos reciclables por productos sustentables este viernes 6 de noviembre en Plaza Libertad, en Mitre y Pasco. La jornada se desarrollará de 15 a 17 o hasta agotar stock y se suspenderá en caso de lluvia, informó la Municipalidad.

Será el décimo encuentro del año del programa “Canjeamos tus reciclables”, impulsado por la Secretaría de Ambiente y Espacio Público para promover la separación de residuos en los hogares y la economía circular.

Qué materiales se pueden llevar

Se recibirán papel, cartón, plástico, vidrio, latas y telgopor. Todos los materiales deberán estar limpios y secos para facilitar su recuperación.

Los productos que se entregarán a cambio dependerán de la cantidad de reciclables aportados. El esquema contempla dos categorías: hasta 3 kilos y más de 3 kilos.

El balance de los canjes

En la jornada anterior, realizada el viernes 30 de octubre en Plaza López, participaron 224 personas y se reunieron 993 kilos de residuos. Durante 2025, el programa tuvo 18 encuentros, con 3.267 participantes y 16.860 kilos recolectados, según los datos municipales.

Los materiales recuperados se trasladan a la planta de reciclables del Centro Ambiental de Tratamiento de Residuos, en la zona oeste de Rosario. La instalación puede procesar entre 5 y 10 toneladas por hora y permite reducir el volumen que termina enterrado como disposición final.

La iniciativa busca fomentar la reducción, la reutilización y el reciclaje de residuos, además de facilitar que los vecinos incorporen la separación en origen a su vida cotidiana.