En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Fernanda Rojas

En vivo

Los Populares

Celeste Pereyra

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Canje de reciclables en Rosario: qué llevar y dónde participar este viernes

La jornada será el 6 de noviembre de 15 a 17 en Plaza Libertad. Recibirán materiales limpios y secos para intercambiar por productos sustentables. Se suspende por lluvia.

02/11/2026 | 14:45Redacción Cadena 3 Rosario

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Canje de materiales reciclables en Rosario

FOTO: Canje de materiales reciclables en Rosario

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Los vecinos de Rosario podrán intercambiar residuos reciclables por productos sustentables este viernes 6 de noviembre en Plaza Libertad, en Mitre y Pasco. La jornada se desarrollará de 15 a 17 o hasta agotar stock y se suspenderá en caso de lluvia, informó la Municipalidad.

Será el décimo encuentro del año del programa “Canjeamos tus reciclables”, impulsado por la Secretaría de Ambiente y Espacio Público para promover la separación de residuos en los hogares y la economía circular.

Qué materiales se pueden llevar

Se recibirán papel, cartón, plástico, vidrio, latas y telgopor. Todos los materiales deberán estar limpios y secos para facilitar su recuperación.

Los productos que se entregarán a cambio dependerán de la cantidad de reciclables aportados. El esquema contempla dos categorías: hasta 3 kilos y más de 3 kilos.

El balance de los canjes

En la jornada anterior, realizada el viernes 30 de octubre en Plaza López, participaron 224 personas y se reunieron 993 kilos de residuos. Durante 2025, el programa tuvo 18 encuentros, con 3.267 participantes y 16.860 kilos recolectados, según los datos municipales.

Los materiales recuperados se trasladan a la planta de reciclables del Centro Ambiental de Tratamiento de Residuos, en la zona oeste de Rosario. La instalación puede procesar entre 5 y 10 toneladas por hora y permite reducir el volumen que termina enterrado como disposición final.

La iniciativa busca fomentar la reducción, la reutilización y el reciclaje de residuos, además de facilitar que los vecinos incorporen la separación en origen a su vida cotidiana.

Lectura rápida

¿Qué se llevará a cabo en Rosario? Un intercambio de residuos reciclables por productos sustentables.

¿Quién organiza el evento? La Municipalidad de Rosario a través de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público.

¿Cuándo se realizará el evento? Este viernes 6 de noviembre de 15 a 17 horas.

¿Dónde se llevará a cabo? En Plaza Libertad, en Mitre y Pasco.

¿Por qué se realiza esta iniciativa? Para fomentar la separación de residuos y la economía circular.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf