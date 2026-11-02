Canje de reciclables en Rosario: qué llevar y dónde participar este viernes
La jornada será el 6 de noviembre de 15 a 17 en Plaza Libertad. Recibirán materiales limpios y secos para intercambiar por productos sustentables. Se suspende por lluvia.
02/11/2026 | 14:45Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Canje de materiales reciclables en Rosario
Los vecinos de Rosario podrán intercambiar residuos reciclables por productos sustentables este viernes 6 de noviembre en Plaza Libertad, en Mitre y Pasco. La jornada se desarrollará de 15 a 17 o hasta agotar stock y se suspenderá en caso de lluvia, informó la Municipalidad.
Será el décimo encuentro del año del programa “Canjeamos tus reciclables”, impulsado por la Secretaría de Ambiente y Espacio Público para promover la separación de residuos en los hogares y la economía circular.
Qué materiales se pueden llevar
Se recibirán papel, cartón, plástico, vidrio, latas y telgopor. Todos los materiales deberán estar limpios y secos para facilitar su recuperación.
Los productos que se entregarán a cambio dependerán de la cantidad de reciclables aportados. El esquema contempla dos categorías: hasta 3 kilos y más de 3 kilos.
El balance de los canjes
En la jornada anterior, realizada el viernes 30 de octubre en Plaza López, participaron 224 personas y se reunieron 993 kilos de residuos. Durante 2025, el programa tuvo 18 encuentros, con 3.267 participantes y 16.860 kilos recolectados, según los datos municipales.
Los materiales recuperados se trasladan a la planta de reciclables del Centro Ambiental de Tratamiento de Residuos, en la zona oeste de Rosario. La instalación puede procesar entre 5 y 10 toneladas por hora y permite reducir el volumen que termina enterrado como disposición final.
La iniciativa busca fomentar la reducción, la reutilización y el reciclaje de residuos, además de facilitar que los vecinos incorporen la separación en origen a su vida cotidiana.
Lectura rápida
¿Qué se llevará a cabo en Rosario? Un intercambio de residuos reciclables por productos sustentables.
¿Quién organiza el evento? La Municipalidad de Rosario a través de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público.
¿Cuándo se realizará el evento? Este viernes 6 de noviembre de 15 a 17 horas.
¿Dónde se llevará a cabo? En Plaza Libertad, en Mitre y Pasco.
¿Por qué se realiza esta iniciativa? Para fomentar la separación de residuos y la economía circular.