El exceso de peso podría acelerar el envejecimiento cerebral más de lo que imaginas

Un estudio de gran envergadura realizado por la Universidad de Georgia sugirió que el exceso de peso podría tener un impacto negativo en la salud cognitiva, acelerando el envejecimiento del cerebro. La investigación, que abarcó un periodo de 24 años e involucró a más de 8.200 adultos mayores de 50 años, encontró que un mayor índice de masa corporal (IMC) se relacionaba con un deterioro más rápido de las habilidades cognitivas, como la memoria y la concentración.

Los cambios cognitivos son parte del proceso natural de envejecimiento, pero para la mayoría de las personas saludables, estos cambios son generalmente leves y se desarrollan de manera gradual. Sin embargo, los resultados del estudio indicaron que las personas con un IMC más alto experimentaron un declive cognitivo más pronunciado. Cada aumento de un punto en el IMC se asoció con un incremento en la velocidad del deterioro cognitivo, lo que sugiere que incluso pequeñas variaciones en el peso corporal pueden ser significativas a lo largo del tiempo.

La conexión fue más notable en el octavo año del estudio, con los adultos mayores de 65 años mostrando los efectos más marcados. A pesar de estos hallazgos preocupantes, los investigadores también encontraron una posible vía para proteger la salud cerebral. Mantener un peso corporal saludable podría ayudar a frenar el deterioro cognitivo, con beneficios que podrían ser visibles en tan solo dos años.

"Descubrimos que si las personas gestionaban su peso, podían reducir significativamente su tasa de declive cognitivo en solo dos años", afirmó Suhang Song, autor principal del estudio y profesor asistente en la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Georgia. "Esto convierte al IMC en uno de los factores de riesgo más fácilmente modificables para un envejecimiento saludable".

El estudio también destacó que la obesidad, definida generalmente como un IMC de 30 o más, está relacionada con una peor salud cerebral. Sin embargo, los científicos aún investigan por qué el exceso de peso puede interferir con la memoria y otras habilidades cognitivas. Se han propuesto varios procesos biológicos que podrían explicar esta conexión, como la inflamación, la mala circulación sanguínea y la resistencia a la insulina.

Los resultados son especialmente relevantes dado el aumento de la obesidad en los Estados Unidos, donde cerca de dos de cada cinco adultos cumplen con los criterios de obesidad. Algunos investigadores argumentan que el IMC por sí solo no ofrece una imagen completa de la obesidad, sugiriendo que se deben considerar medidas adicionales como la circunferencia de la cintura y condiciones médicas asociadas.

La preocupación por la conexión entre la obesidad y el deterioro cognitivo se intensifica a medida que la demencia se vuelve más común. Más de 7 millones de estadounidenses viven actualmente con demencia, y se espera que esa cifra se duplique para 2050. Aunque el estudio no establece que el exceso de peso cause directamente el deterioro cognitivo, resalta la importancia del peso corporal en la salud cognitiva. Dado que el peso puede ser gestionado, los investigadores creen que esto podría ofrecer una oportunidad para reducir el riesgo de deterioro en la memoria y las habilidades de pensamiento a medida que las personas envejecen.

"No hay curas para la demencia", subrayó Song, "por lo que es crucial identificar y abordar cualquier factor de riesgo modificable que podamos encontrar para prevenirla". Los hallazgos fueron publicados en el Journal of Neurology y cuentan con la colaboración de varios coautores de la Universidad de Georgia.