Estados Unidos da luz verde a un tratamiento genérico preventivo contra el VIH

Buenos Aires, 2 de noviembre (NA) -- La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha aprobado recientemente una versión genérica de un tratamiento preventivo para el VIH, que tendrá un costo de 40 dólares por paciente anualmente y se administrará a través de inyecciones semestrales. Esta decisión representa un avance significativo en la disponibilidad de un fármaco innovador en naciones de bajos recursos.

La noticia de la aprobación fue comunicada por Dr. Reddy's Laboratories, una farmacéutica india que produce la versión genérica del lenacapavir, junto a Unitaid, una iniciativa internacional dedicada a la provisión de medicamentos en países de ingresos bajos y medios, según lo reportado por el sitio DW y confirmado por Noticias Argentinas.

El tratamiento, que costará 40 dólares al año por paciente, será accesible en 120 países gracias a un acuerdo de precios establecido en septiembre de 2025 entre Dr. Reddy's, Unitaid, el instituto africano de investigación sanitaria Wits RHI y la Iniciativa Clinton para el Acceso a la Salud (CHAI).

Este tratamiento, que requiere solo dos inyecciones anuales, permite reducir en un 99,9% el riesgo de transmisión del VIH, marcando un avance notable en comparación con los medicamentos conocidos como "profilaxis pre-exposición" o "PrEP", que normalmente requieren la ingesta diaria de un comprimido.

Deepak Sapra, director ejecutivo de Servicios Farmacéuticos de Dr. Reddy's, expresó: "Este es un momento de inmenso orgullo para todos nosotros en Dr. Reddy's". Además, destacó que desarrollar y producir un inyectable de acción prolongada como el lenacapavir a un precio accesible demandó sólidas capacidades científicas y experiencia en fabricación para responder a una necesidad urgente de acceso.

Philippe Duneton, director ejecutivo de Unitaid, agregó: "La decisión de Unitaid de asumir riesgos desde el principio está contribuyendo a acortar el tiempo entre un avance científico y el acceso real a los países".

La aprobación del lenacapavir por parte de las autoridades estadounidenses se dio en junio de 2025. Sin embargo, su elevado costo, que alcanzaba los 28.000 dólares anuales en Estados Unidos, aunque con descuentos aplicados por seguros, era un impedimento significativo para su uso generalizado como herramienta eficaz contra una enfermedad que ha causado más de 40 millones de muertes en cuatro décadas.

A finales de 2024, Gilead otorgó licencias para la fabricación de genéricos de lenacapavir a seis farmacéuticas, incluyendo a Dr. Reddy's. Antes de la disponibilidad de los genéricos, más de 125.000 personas en diez países africanos que fueron pioneros en la adopción de este tratamiento ya habían comenzado a recibir lenacapavir.