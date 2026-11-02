ExpoSeguridad Rosario: "La seguridad es una precondición para atraer inversiones"

La ExpoSeguridad Rosario se realizará este miércoles 4 y jueves 5 de noviembre en el Salón Metropolitano, con paneles de debate sobre seguridad y desarrollo productivo, además de la Feria de Exposiciones Ciudad Segura. La primera jornada estará destinada principalmente a actividades técnicas, mientras que el jueves la propuesta será abierta al público y con entrada libre y gratuita.

El secretario de Cooperación de Santa Fe, Cristian Cunha, destacó el trabajo conjunto entre la Provincia, la Municipalidad, la Justicia y el sector privado para revertir la situación de violencia que atravesó Rosario. En ese sentido, sostuvo que la reducción del 70% de los homicidios no fue producto de una sola medida, sino de una estrategia articulada. Sin embargo, advirtió: “No basta. Recién es el comienzo, falta mucho por hacer porque ese 30% todavía existe”. También reclamó que la Legislatura avance con el paquete de leyes de seguridad que se encuentra en tratamiento y alertó sobre la capacidad de las organizaciones criminales para modificar sus modalidades de operación.

Por su parte, el presidente de la Fundación Rosario, Nicolás Ruggiero, explicó que la iniciativa busca mostrar otra realidad de la ciudad y recuperar la confianza después de los años de mayor violencia. “Las malas noticias corren mucho más rápido que las buenas noticias y recuperar esa confianza cuesta”, señaló. Además, remarcó que la exposición permitirá mostrar cómo se complementan las acciones del Estado y la participación de las empresas para construir una ciudad con mejores condiciones para recibir inversiones y desarrollar nuevos proyectos.

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El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, Sebastián Chale, puso el foco en la relación entre seguridad y actividad económica. “La seguridad es una precondición, no hay empresa local incluso que no mire indicadores, que no busque territorios que tengan calidad de vida”, afirmó. También señaló que las ciudades compiten por atraer talento y ofrecer condiciones adecuadas para el desarrollo. En ese marco, sostuvo que, pese a los avances, es necesario profundizar las políticas de persecución del delito y avanzar en nuevas etapas de pacificación, con eje en la integración sociourbana.

Entre las propuestas de la Expo habrá espacios para conocer tecnologías y experiencias vinculadas con la seguridad, además de una recreación de una cárcel a escala real. Cunha destacó la posibilidad de que los visitantes conozcan esa estructura y las distintas iniciativas que se presentarán durante las jornadas. La convocatoria también reunirá a ministros y representantes de distintas provincias, con el objetivo de compartir las políticas implementadas en Rosario y mostrar el trabajo coordinado entre los sectores público y privado.

Informe de Fernando Carrafiello.