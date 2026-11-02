Challenger de Villa María: seis argentinos buscan entrar al cuadro principal

El AAT Challenger IEB+ Villa María puso primera este domingo en las canchas del Sport Social Club, con la disputa de la primera ronda de la clasificación. Seis tenistas argentinos consiguieron avanzar y buscarán este lunes un lugar en el cuadro principal del certamen.

Los jugadores nacionales que ganaron en el debut fueron Mateo Del Pino, Franco Ribero, Santiago De La Fuente, Tomás Farjat, Ian Vertberger e Iván Dreycopp. Para estos dos últimos, además, la jornada tuvo un significado especial: consiguieron su primera victoria en el ATP Challenger Tour.

Vertberger, nacido en 2007, superó al ruso Denis Klok, ubicado en el puesto 841 del ranking, por 6-4, 1-0 y retiro de su rival. El tenista porteño había conseguido el mes pasado su primer punto ATP en el M15 de Maringá, Brasil, y participa en Villa María gracias a una invitación (wild card). Este lunes buscará avanzar al cuadro principal frente al italiano Lorenzo Gagliardo.

Por su parte, Dreycopp, de 23 años, consiguió su primer triunfo en el circuito Challenger al derrotar a su compatriota Fermín Tenti por 6-4 y 6-1. El argentino viene de competir en el tenis universitario de Estados Unidos, donde representó a la Universidad de Charlotte, y comienza a incorporarse al circuito profesional internacional.

Los argentinos que buscan avanzar en la qualy

La actividad de este lunes definirá los últimos ingresos al cuadro principal. Los seis argentinos que siguen en carrera tendrán los siguientes compromisos:

Ian Vertberger enfrentará al italiano Lorenzo Gagliardo.

Mateo Del Pino jugará ante el brasileño João Victor Couto Loureiro.

Tomás Farjat se medirá con el uruguayo Federico Aguilar Cardozo.

Franco Ribero enfrentará al chileno Nicolás Bruna.

Santiago De La Fuente jugará ante el japonés Ryo Tabata.

Iván Dreycopp se medirá con el brasileño Victor Pagotto.

El torneo se disputa sobre polvo de ladrillo y marcará el cierre de la temporada argentina del ATP Challenger Tour. La competencia continuará hasta el domingo 8 de noviembre en Villa María.