Intentaron robar en un minimarket y escaparon al sonar la alarma: "Saltó desde cuatro metros"

Un intento de robo ocurrió alrededor de las 5 de la madrugada en un minimarket cuando dos delincuentes ingresaron al domicilio. El propietario, Miguel, contó que comenzó a escuchar ruidos cada vez más fuertes y decidió activar la alarma, que está conectada con la Policía. El sistema se disparó y los intrusos escaparon.

Uno de ellos fue visto por Miguel cuando intentaba llevarse una bicicleta que había arrojado previamente desde la terraza. El hombre saltó desde una altura de aproximadamente cuatro metros para huir y llevaba puesta una camiseta de Newell's. La bicicleta no pertenecía a los dueños de la casa y el propietario no pudo determinar de dónde la habían sacado.

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Aunque no lograron concretar el robo, los delincuentes provocaron varios daños. Cortaron las conexiones de dos equipos de aire acondicionado, aparentemente para sustraer el cobre, y rompieron un caño de agua, lo que obligó a llamar a un plomero. Además, habían apartado algunas pertenencias del lavadero para llevárselas e intentaron ingresar a otros sectores de la vivienda.

Miguel también contó que escuchó movimientos en la puerta y que, al asomarse por una abertura, alcanzó a observar a uno de los sospechosos cuando escapaba. Finalmente, destacó que la alarma permitió frustrar el hecho: "Hoy tenemos la alarma y sonó la alarma y surgió efecto2, señaló.

Informe de Fernando Carrafiello.