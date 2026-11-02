Comienza el juicio a Leandro García Gómez por violencia de género contra Lowrdez de Bandana

Buenos Aires, 2 de noviembre (NA) – Este martes, 3 de noviembre, dará inicio el juicio contra Leandro García Gómez, ex pareja de Lowrdez, integrante de Bandana, quien está acusado de violencia de género contra la artista, en un hecho que se remonta a octubre de 2025. Aunque la cantante no presentó una denuncia formal, la Cámara del Crimen ha determinado que fue víctima de alto riesgo y que los hechos efectivamente ocurrieron.

Fuentes cercanas al caso confirmaron que el debate comenzará a las 09:00 hs en el Tribunal Oral en lo Criminal N°11 de la Ciudad de Buenos Aires. En este contexto, García Gómez, actualmente detenido en la cárcel de Ezeiza, enfrenta cargos por lesiones leves, privación ilegítima de la libertad y amenazas coactivas, agravadas por el vínculo. Si es hallado culpable, podría ser condenado a hasta 15 años de prisión.

Este caso ha generado gran atención mediática debido a su naturaleza inusual. Durante la investigación, Lowrdez no instó la acción penal de manera directa, lo que significa que no es querellante y será citada como testigo. A pesar de esto, la Cámara del Crimen ha sostenido que fue víctima de alto riesgo y que los hechos realmente ocurrieron.

Además, un informe de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación reveló que "se observaron indicios (...) de una percepción subjetiva de riesgo deficitaria, coligada a la naturalización de la violencia (...)". Esto sugiere que la situación de violencia ha sido minimizada por la víctima.

Se describe el caso como un "entrampamiento vincular atravesado por una situación de violencia de género de larga data que actualmente sería invisibilizada por la entrevistada". El 23 de octubre de 2025, García Gómez fue detenido en su departamento en el barrio de Palermo, tras mantener a la artista secuestrada durante varios días. La denuncia fue realizada por la madre de la cantante, Mabel López, quien reportó la falta de contacto con su hija.

Después de varios intentos fallidos de allanamiento, la Policía de la Ciudad logró ingresar al departamento en la noche del 23 de octubre y encontró a la cantante en un grave estado de vulnerabilidad. Lowrdez estaba "sentada en la cama matrimonial de una de las habitaciones con signos de somnolencia y visible estado de vulnerabilidad", mientras que el imputado fue hallado escondido en un armario.