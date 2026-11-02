La Casa Blanca elabora un plan para gobernar con el Congreso en su contra

Buenos Aires, 2 de noviembre (NA) — La Casa Blanca ha diseñado una estrategia para continuar su gobierno ante una posible mayoría demócrata en el Congreso, utilizando órdenes ejecutivas, decretos y vetos, según han informado medios internacionales.

Las prevenciones incluyen medidas para enfrentar las investigaciones parlamentarias que podrían surgir en contra de la Administración, de acuerdo a lo que constató la Agencia Noticias Argentinas.

El presidente Donald Trump ha estado recorriendo el país con el objetivo de movilizar a sus votantes y mantener las estrechas mayorías de su partido en Washington. Sin embargo, sus principales colaboradores han estado preparando un plan en caso de que las cosas no salgan como esperan, según informes de France 24 y Reuters.

En sus discursos, Trump ha instado a los estadounidenses a votar por los republicanos para evitar que sus oponentes políticos limiten su gestión, enfatizando que no está en las boletas en esta ocasión, pero que deben actuar como si lo estuviera.

En una entrevista para el podcast ‘Pod Force One’, del ‘New York Post’, Trump dejó entrever su estrategia, afirmando que si los republicanos pierden el control del Congreso, podría convertirse en el "señor veto". Según explicó, su intención sería utilizar esta facultad durante "uno o dos meses" antes de iniciar negociaciones con los demócratas.

El entorno presidencial, clave en los preparativos

Entre los responsables de estos preparativos se encuentran dos figuras clave en el entorno de Trump: Stephen Miller, subjefe de gabinete y uno de los principales arquitectos de la política migratoria, y Russell Vought, director de la Oficina de Gestión y Presupuesto. Ambos trabajan junto al asesor jurídico de la Casa Blanca, Will Scharf, para identificar qué decisiones puede tomar el presidente sin necesidad de una nueva legislación.

Medidas concretas

En el ámbito comercial, la Casa Blanca considera implementar nuevos aranceles a las importaciones de minerales críticos y turbinas eólicas.

En cuanto a inmigración, se evalúa endurecer las condiciones para los visados de estudiantes internacionales y trabajadores temporales.

Además, hay propuestas que buscan reducir los costos de la vivienda y de la construcción.

El objetivo es encontrar mecanismos administrativos y legales que permitan avanzar en estas políticas sin tener que negociar cada iniciativa con los legisladores demócratas.

Un área crítica es la presupuestaria, donde Vought está analizando qué prioridades de la Administración pueden financiarse con fondos ya autorizados por el Congreso.

También busca modificar las reglas de concesión de subvenciones federales para aumentar la capacidad de decisión de los cargos designados políticamente sobre qué programas reciben financiamiento público.

Esto podría traducirse en un cambio significativo en la distribución del poder dentro de la Administración, otorgando a la Casa Blanca más margen para dirigir el gasto federal sin necesidad de nuevas partidas presupuestarias del Capitolio.

Esta estrategia busca eludir en parte el bloqueo legislativo, aunque no lo elimina por completo, ya que el Congreso mantiene sus competencias presupuestarias y los tribunales pueden intervenir si la Administración excede los límites legales.

Un modelo ya ensayado por Trump

Gobernar con un Congreso opositor no sería un territorio desconocido para Trump, quien, desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, ha utilizado las facultades ejecutivas para impulsar sus prioridades.

Ha recurrido a órdenes y decisiones presidenciales para establecer aranceles, intensificar la política migratoria, reducir la plantilla federal y perseguir objetivos de política exterior, incluida la guerra contra Irán, sin esperar la aprobación del Congreso para nuevas leyes.

La única gran excepción fue el paquete de recortes fiscales que logró aprobar gracias a las mayorías republicanas en julio de 2025.

La estrategia de la Casa Blanca se fundamenta en el hecho de que un presidente posee amplios poderes ejecutivos, aunque no puede ignorar por completo al Congreso.

Lo que supondría una victoria demócrata en el Senado

Una victoria demócrata en el Senado permitiría bloquear nombramientos presidenciales para posiciones judiciales y ejecutivas, incluidos los candidatos a la Corte Suprema.

El proceso de confirmación podría convertirse en un nuevo frente de conflicto entre la Casa Blanca y sus adversarios, advierte el informe.

Además, los demócratas podrían frenar las iniciativas de Trump, mientras que él tendría la opción de vetar proyectos impulsados por la oposición.

Sin una mayoría de dos tercios en ambas cámaras, los legisladores demócratas tendrían dificultades para revertir esos vetos.

Mientras tanto, los tribunales podrían suspender o anular decisiones ejecutivas que consideren contrarias a la legislación vigente.

Por esta razón, la Casa Blanca busca obtener dictámenes jurídicos del Departamento de Justicia que anticipen posibles impugnaciones y ayuden a construir argumentos para defender las medidas presidenciales.

Uno de los temas que preocupa a los asesores presidenciales y que no puede resolverse mediante una orden ejecutiva es el poder de investigación del Congreso.

Demócratas destacados de la Cámara de Representantes y asesores de diferentes comités están discutiendo cómo utilizar audiencias, citaciones y solicitudes de documentos para investigar si Trump ha utilizado la Presidencia en beneficio propio o de sus aliados.

Esta posibilidad de una ofensiva parlamentaria explica gran parte de los preparativos jurídicos de la Administración.