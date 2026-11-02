Estados Unidos se prepara para las elecciones de medio término que redefinirán el Congreso

Buenos Aires, 2 de noviembre (NA) — Este martes, la ciudadanía de los Estados Unidos se dirigirá a las urnas para participar en las elecciones de medio término, un evento que promete modificar la configuración del Congreso. A pesar de que el expresidente Donald Trump no figura en la boleta, ha instado a sus seguidores a votar por el Partido Republicano, enfatizando la importancia de su apoyo.

Los votantes tendrán la responsabilidad de elegir a los 435 miembros de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y 36 gobernadores. La interrogante que flota en el aire es si los demócratas conseguirán recuperar el apoyo perdido en 2024, según lo indicado por diversos analistas consultados por la Agencia Noticias Argentinas en los días previos a la votación.

El Partido Republicano se enfrenta a la tarea de mantener el control del Congreso, mientras que Trump ha solicitado a sus partidarios que consideren su figura al momento de votar: "Piensen que estoy en la papeleta".

Si bien su nivel de aprobación ha caído, los republicanos sostienen una sólida posición en Iowa y Kansas, donde el expresidente optó por cancelar sus actos presenciales en favor de intervenciones virtuales.

Por la gobernación de Nueva York, la actual mandataria Kathy Hochul se enfrenta a Bruce Blakeman (Republicano, ejecutivo del condado de Nassau). En Michigan, los candidatos para un escaño senatorial son Abdul El-Sayed (Demócrata) y Mike Rogers (Republicano). En Florida, se disputan el cargo de congresista María Elvira Salazar (Republicana) y Elliott Rodríguez (Demócrata), mientras que en Iowa, Mariannette Miller-Meeks (Republicana) compite contra Christina Bohannan (Demócrata).

En la actualidad, las mayorías republicanas se sitúan en 218 frente a 214 en la Cámara Baja y 53 frente a 47 en la Cámara Alta. Los sondeos sugieren que las perspectivas para los demócratas en la Cámara de Representantes son más alentadoras, aunque la lucha por el Senado se presenta incierta.

Un tema relevante en estas elecciones es el voto latino. Hace dos años, una parte del electorado latino expresó su descontento con la gestión demócrata, contribuyendo a la victoria de Trump. Sin embargo, el aumento de precios y las deportaciones están afectando ese apoyo. La comunidad cubanoamericana, que tradicionalmente ha respaldado a Trump, se siente decepcionada por las políticas económicas fallidas del expresidente.

El profesor Robert Shapiro, de la Universidad de Columbia, señala que muchos votantes han cambiado su perspectiva debido a los altos precios y las dificultades económicas, lo que ha llevado a que algunos opten por candidatos independientes en lugar de seguir apoyando a los partidos tradicionales.

En el condado de Yuma, un área con una significativa población latina, Trump ganó en 2024 por un margen de 20 puntos. Sin embargo, los residentes expresan su frustración por el incremento en el costo de vida, lo que se traduce en un cambio de lealtades políticas.

El voto anticipado también ha sido relevante en estas elecciones, con muchos ciudadanos que ya han ejercido su derecho al sufragio. Entre ellos, se encuentra el papa León XIV (Robert Prevost), quien envió su voto por correo a Chicago, Illinois, para participar en los comicios de medio término.

Una encuesta del Pew Research Center revela que el 84% de los votantes considera que la economía es su principal preocupación. Los precios de los combustibles, que aumentaron un 9,1% en septiembre, se han convertido en un tema candente, especialmente en estados como Florida, donde el transporte es esencial.

Trump logró la reelección en 2024 prometiendo reducir los precios, una promesa que ha sido cuestionada por muchos votantes que ahora ven cómo los costos han aumentado. La Casa Blanca defiende que sus políticas están revitalizando la economía, pero la realidad económica para muchos hogares estadounidenses es diferente.

Cerca del 41% de los 132 millones de hogares en EE.UU. viven por debajo del umbral conocido como ALICE, lo que indica que muchas familias luchan para cubrir sus necesidades básicas. La CEO de United Way Miami, Symeria Hudson, advierte que las dificultades económicas están afectando a la clase media, mientras que los votantes expresan que la presión económica se siente en su día a día.