Flor Sichel: la filósofa que cuestiona las exigencias de la vida adulta llega a TEDx Córdoba

Florencia Sichel nació en Buenos Aires en 1989 y es profesora de Filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Se dedica a acercar la filosofía a situaciones cotidianas, especialmente los vínculos, la maternidad, la felicidad y las exigencias sociales.

"Hago una filosofía muy bajada a tierra", manifestó Sichel en diálogo con Cadena 3. Su enfoque se centra en cómo la filosofía puede ser relevante para todos y no solo para un público especializado.

Enseñó en los niveles primario, secundario y universitario, y actualmente coordina el área de Formación Ética y Ciudadana en la Escuela de Maestros de la Ciudad de Buenos Aires. Es autora de ¿Y vos qué pensás? (2022) y coautora de El filo del amor (2024). En 2025 publicó Todas las exigencias del mundo, un ensayo sobre la adultez en el siglo XXI.

Allí cuestiona la presión por alcanzar el éxito, ser felices y cumplir con los mandatos sociales. También escribe Harta(s), un newsletter semanal sobre filosofía y vida cotidiana. Autora de varios libros, entre ellos Todas las exigencias del mundo, Sichel cuestiona los mandatos sociales contemporáneos, como la búsqueda de la felicidad y el éxito. "Estamos rodeados de tendencias que nos presionan sin que nos demos cuenta", explicó.

Sobre el concepto de éxito, sostuvo: "No creo que haya una respuesta universal, ya que tiene que ver con la búsqueda individual. El éxito es poder elegir y resolver los problemas que se presentan en la vida".

Además, reflexionó sobre la influencia de las redes sociales en la percepción del éxito, señalando que la sociedad actual es más acelerada en comparación con generaciones anteriores. "Hoy enfrentamos un mundo más cambiante y lleno de incertidumbres", agregó.

Sichel también comentó sobre la necesidad de un análisis crítico frente a los avances tecnológicos, resaltando la importancia de la filosofía en la era de la inteligencia artificial. "La filosofía permite pensar de manera crítica y afrontar los problemas éticos que surgen", concluyó.

Una de sus principales ideas es que la adultez no debería medirse por la autosuficiencia ni por la cantidad de objetivos alcanzados, sino también por la capacidad de reconocer nuestras vulnerabilidades y construir vínculos.

La filósofa y escritora participará en las charlas TEDx el 14 de noviembre en Córdoba, donde abordará temas relacionados con la filosofía aplicada a las situaciones cotidianas y los vínculos humanos.

Entrevista de La Argentina Posible.