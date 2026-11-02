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Denunciaron a un chofer de una aplicación de viajes por tocar a una adolescente durante un viaje

Las dos jóvenes contaron lo sucedido a un familiar al llegar a una vivienda de la zona oeste. La Fiscalía ordenó identificar al hombre, requerir información del recorrido y tomar declaración a las víctimas.

02/11/2026 | 14:16Redacción Cadena 3 Rosario

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Las dos adolescentes llegaron a la casa de un familiar y relataron el hecho.

FOTO: Las dos adolescentes llegaron a la casa de un familiar y relataron el hecho.

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Una adolescente de 15 años denunció que el conductor le tocó la pierna en reiteradas oportunidades mientras viajaba junto a otra menor de 13. El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo en Rosario y es investigado por la Fiscalía de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual.

Según consta en el parte policial, las dos adolescentes llegaron a la casa de un familiar, en Fraga al 1200 bis, y le contaron lo sucedido. De acuerdo con el relato, el conductor habría tocado varias veces la pierna de la joven de 15 años durante el recorrido.

Además, las menores señalaron que el chofer se detuvo durante un tiempo prolongado en una estación de servicio y que, al retomar el viaje, regresó alterado y comenzó a conducir de manera temeraria.

El episodio fue denunciado a través del 911 y motivó la intervención de personal policial de la Unidad Regional II. El conductor ya se había retirado del lugar cuando llegaron los efectivos. Las jóvenes aportaron una fotografía del hombre y una captura del pedido de viaje, que habría comenzado en San Juan al 600. El vehículo señalado es un Chevrolet Agile gris.

La fiscal de turno, Cardinalli, dispuso medidas para identificar al conductor, solicitar información sobre el viaje y los trayectos realizados a la empresa de transporte, tomar declaración a las adolescentes y avanzar con otras diligencias investigativas bajo reserva. Las actuaciones fueron trasladadas a la Comisaría de la Mujer.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Una adolescente de 15 años denunció que un conductor le tocó la pierna durante un viaje.

¿Quiénes están involucrados? Las víctimas son dos adolescentes, una de 15 años y otra de 13, y el conductor del vehículo.

¿Cuándo sucedió el hecho? El incidente ocurrió durante la madrugada del domingo.

¿Dónde tuvo lugar? En Rosario, específicamente en Fraga al 1200 bis.

¿Cómo se enteraron las autoridades? El episodio fue denunciado a través del 911, lo que llevó a la intervención policial.

¿Por qué se investiga? Se investiga por posibles delitos de violencia de género y contra la integridad sexual.

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