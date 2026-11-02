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Proponen góndolas exclusivas para productos locales con el sello “Hecho en Rosario”

Un proyecto propone identificar la producción rosarina. Los comercios podrían adherir voluntariamente y ofrecer espacios señalizados a cambio de integrar campañas municipales.

02/11/2026 | 13:09Redacción Cadena 3 Rosario

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Góndola de productos de elaboración rosarina

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Un sello que permita reconocer los productos rosarinos y espacios específicos para exhibirlos en comercios y supermercados son las herramientas centrales de un proyecto presentado en el Concejo Municipal para impulsar la producción y el consumo local.

La iniciativa propone crear el programa “Hecho en Rosario” y lleva las firmas de los concejales Julián Ferrero, Antonio Salinas, Juan Monteverde y Agustina Gareis. Fue incluida en el reporte de proyectos de ordenanza ingresados el 29 de octubre y girada a la Comisión de Producción y Promoción del Empleo.

El esquema contempla que comercios minoristas, supermercados y grandes superficies puedan adherir voluntariamente mediante convenios con la Municipalidad. Quienes se sumen deberán disponer de góndolas, exhibidores o espacios específicos señalizados para ubicar de manera prioritaria los productos incorporados al programa.

Como contrapartida, los establecimientos participantes serían incluidos en las campañas publicitarias e institucionales de “Hecho en Rosario”. La propuesta prevé difusión en la vía pública, medios de comunicación y redes sociales oficiales.

Quiénes podrían participar

El programa estaría destinado a personas y empresas que produzcan o transformen bienes y servicios dentro de Rosario. Para acceder, deberían cumplir al menos una de tres condiciones: estar inscriptas en el Derecho de Registro e Inspección (Drei), acreditar proyectos aprobados en programas municipales de acompañamiento productivo o contar con un permiso municipal vigente como emprendedores, artesanos o feriantes.

Entre las herramientas municipales mencionadas figuran el Programa Municipal de Formación, Asistencia Técnica y Financiamiento de Emprendimientos Locales (Promufo), Nueva Oportunidad y otros dispositivos de capacitación, financiamiento e incubación.

La Subsecretaría de Desarrollo Productivo y Empleo sería la autoridad de aplicación y tendría a su cargo la articulación con las distintas áreas municipales.

Una marca para reconocer el origen

El proyecto establece la creación de un sello, una marca y un logotipo oficial para identificar los productos y servicios adheridos. El diseño sería seleccionado mediante un concurso público convocado por el Ejecutivo municipal.

Para su utilización, se prevé entregar materiales gráficos, como etiquetas, calcomanías y cartelería, además de archivos digitales y pautas para incorporar la identificación a envases, empaques y plataformas de venta por internet.

En los fundamentos, los autores plantean que una identificación común y la difusión municipal pueden mejorar la visibilidad de los emprendimientos frente a marcas de mayor alcance. También destacan la cercanía entre los lugares de producción y consumo como una oportunidad para reducir costos logísticos y fortalecer el comercio local.

La presentación retoma antecedentes de proyectos denominados “Compre Rosario” de 2016, 2020 y 2024 que, según consigna el expediente, perdieron estado parlamentario. También menciona la ordenanza que creó Mercado Justo como una herramienta previa para promover la comercialización de bienes y servicios locales.

La propuesta requiere tratamiento y aprobación del Concejo para convertirse en ordenanza. No establece una obligación general para que todos los supermercados reserven góndolas: esa condición alcanzaría a los establecimientos que decidan incorporarse mediante un convenio.

Lectura rápida

¿Qué propone el proyecto presentado en el Concejo Municipal?

Crear el programa “Hecho en Rosario” para impulsar la producción y consumo local mediante un sello y espacios específicos en comercios.

¿Quiénes son los autores de la iniciativa?

Los concejales Julián Ferrero, Antonio Salinas, Juan Monteverde y Agustina Gareis.

¿Cuándo fue ingresada la propuesta?

El 29 de octubre.

¿Dónde se implementará el programa?

En comercios minoristas, supermercados y grandes superficies dentro de Rosario.

¿Por qué es importante la identificación común de productos?

Mejora la visibilidad de emprendimientos locales y reduce costos logísticos al acercar producción y consumo.

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