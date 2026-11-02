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La vacuna séxtuple se sumará al Calendario Nacional desde enero de 2028

A partir de 2028, la nueva vacuna séxtuple reemplazará a la quíntuple y a la antipoliomielítica, protegiendo contra seis enfermedades en una sola aplicación.

02/11/2026 | 13:25Redacción Cadena 3

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La vacuna séxtuple se sumará al Calendario Nacional desde enero de 2028

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Buenos Aires, 2 de noviembre (NA) -- El Gobierno anunció la inclusión de la vacuna séxtuple al Calendario Nacional de Vacunación a partir del 1° de enero de 2028, con el propósito de reducir el número de dosis administradas durante los primeros meses de vida y simplificar el esquema de inmunización infantil.

Esta nueva vacuna sustituirá a las actuales quíntuple y antipoliomielítica, al combinar en una sola aplicación sus componentes y ofrecer protección contra seis enfermedades: difteria, tétanos, tos convulsa, hepatitis B, poliomielitis e infecciones graves por Haemophilus influenzae tipo b (Hib).

El cambio beneficiará a los niños que nazcan a partir del 1° de enero de 2028, mientras que aquellos que ya hayan comenzado el esquema vigente deberán completarlo según lo establecido actualmente, sin alterar las dosis previamente recibidas, informó el Ministerio de Salud.

La implementación de esta medida tiene como objetivo mejorar las tasas de cobertura y el cumplimiento oportuno de los esquemas de vacunación, así como disminuir las molestias para los niños y facilitar el seguimiento para las familias y los equipos de salud.

Desde el Gobierno se enfatizó que las vacunas que forman parte del Calendario Nacional son seguras y efectivas para prevenir enfermedades.

Lectura rápida

¿Qué vacuna se incorporará?
La vacuna séxtuple, que protegerá contra seis enfermedades.

¿Cuándo se implementará?
Desde el 1° de enero de 2028.

¿Qué enfermedades previene?
Difteria, tétanos, tos convulsa, hepatitis B, poliomielitis e infecciones por Hib.

¿Quiénes se beneficiarán?
Los niños nacidos a partir del 1° de enero de 2028.

¿Cuál es el objetivo de la medida?
Reducir aplicaciones y mejorar la cobertura de vacunación.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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