Trump amenazó ser el "señor veto" si los demócratas ganan el Congreso en EE.UU.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que podría convertirse en el "señor veto" si los demócratas lograban la mayoría en el Congreso durante las elecciones de medio mandato.

En una entrevista con la cadena Fox News, Trump explicó su estrategia ante un posible escenario en el que la oposición controlara ambas cámaras legislativas. Dijo: "Supongo que me convertiré en el 'señor Veto'". En la jornada electoral, los estadounidenses eligieron a los 435 miembros de la Cámara de Representantes y 35 integrantes del Senado, además de 36 gobernadores.

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Trump detalló que su plan inicial consistiría en bloquear sistemáticamente las iniciativas legislativas impulsadas por una mayoría demócrata, forzando posteriormente a la oposición a negociar acuerdos. "No sería la primera vez. Tienes un presidente que no cuenta con la Cámara de Representantes o el Senado, ellos envían propuestas, las vetas y, finalmente, después de un mes o dos de vetarlo todo, se acercan y cierras un acuerdo", argumentó.

A pesar de su planteamiento de confrontación institucional, Trump expresó confianza en que los republicanos mantendrían el control legislativo tras los comicios. Los sondeos anticipaban una dura derrota republicana en el Congreso.

En otros temas internacionales, la Casa Blanca negó haber participado en la fuga de Flávio Bolsonaro, aunque admitió que Trump autorizó su ingreso a EE.UU. También se reportó un trágico accidente aéreo cerca de la residencia de Trump en Florida, donde una avioneta se estrelló, resultando en la muerte de nueve personas. En el ámbito deportivo, Gonzalo Montiel criticó al árbitro tras la derrota de River en el Superclásico, y Franco Colapinto se encontraba en el puesto 9 durante el Gran Premio de México, que se detuvo por un accidente en la vuelta 46.