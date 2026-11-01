Cómo es el sistema electoral de Estados Unidos y por qué el papa León XIV envió su voto por correo

Por Hernán Funes

Hernán Funes desde Washington, enviado especial

En Estados Unidos, una misma elección nacional puede tener distintas formas de votación según dónde viva el elector. Pantallas electrónicas, boletas de papel y sobres enviados por correo conviven en un sistema cuya principal característica es la descentralización.

“El sistema electoral americano tiene algunas particularidades que son bastante únicas de Estados Unidos. La primera es que cada estado define su método de votación”, explicó a Cadena 3 Manuel Pérez de Eulate, graduado en Ciencia Política y Gobierno por la Universidad Torcuato Di Tella y especialista en sistemas electorales comparados, gestión electoral y campañas políticas.

El consultor se encuentra en Washington como observador junto a una comitiva argentina. Desde allí, describió una diferencia central con nuestro país: mientras una ley nacional establece cómo se votan los cargos nacionales en la Argentina, en Estados Unidos las reglas y la organización dependen de las jurisdicciones.

“En un radio de 7 kilómetros tenemos tres sistemas de votación distintos”, graficó sobre Washington D. C. y su cercanía con Maryland y Virginia.

Según explicó, en los centros de votación de la capital pueden encontrarse equipos en los que el elector marca sus preferencias en una pantalla, mientras que en Maryland se utiliza la boleta de papel. Incluso dentro de un mismo estado pueden existir diferencias entre condados.

“La gestión electoral está completamente descentralizada”, resumió. Las autoridades estatales y locales determinan los lugares de votación, los procedimientos y los instrumentos que utilizan los ciudadanos.

Por qué el papa León XIV votó por correo

Esa diversidad de modalidades también permite que ciudadanos estadounidenses residentes en el exterior participen sin viajar. Es el caso de León XIV, nacido en Chicago, que recurrió al voto postal.

“En el estado de Illinois el Papa tuvo la posibilidad de votar desde Roma, mandando su boleta única de papel por correo”, explicó Pérez de Eulate.

El especialista también destacó el alcance del early voting, o voto anticipado: la participación comienza antes de la jornada electoral del 3 de noviembre, con plazos y modalidades que varían según el estado.

“Algunos estados tienen hasta 45 días antes de la fecha de la elección”, señaló. Durante ese período, los ciudadanos pueden emitir su sufragio por correo o acercarse a centros habilitados, de acuerdo con las reglas de cada jurisdicción.

Así, aunque el martes concentra la atención y marca la jornada central de los comicios, una parte del electorado ya habrá votado.