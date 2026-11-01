Iliana Yotova avanza hacia la presidencia en Bulgaria con un apoyo del 58% en las urnas

FOTO: La presidenta interina de Bulgaria, Iliana Yotova, se encaminaba este domingo a ganar la segunda vuelta electoral.

Buenos Aires, 1 de noviembre (NA) — La presidenta interina de Bulgaria, Iliana Yotova, se perfilaba este domingo como la ganadora de la segunda vuelta electoral, lo que la llevaría a convertirse en la primera mujer elegida para ocupar la Presidencia del país, de acuerdo a los resultados preliminares del escrutinio.

Las encuestas de diversas consultoras le otorgaban aproximadamente el 58 por ciento de los votos, mientras que su oponente, el ex primer ministro interino Andrey Gyurov, lograba cerca del 38 por ciento, según informó la agencia estatal Bulgarian News Agency (BTA).

Gyurov, quien recibió el respaldo de fuerzas opositoras reformistas y prooccidentales, admitió su derrota y subrayó que es fundamental respetar la decisión que los ciudadanos búlgaros expresaron en las urnas.

Los resultados oficiales se darán a conocer el lunes por las autoridades electorales. Si se confirma la tendencia actual, Yotova se convertirá en la primera mujer en ser elegida presidenta de Bulgaria a través de las urnas.

La dirigente había ejercido la Presidencia de forma interina desde principios de 2026, luego de la renuncia de Rumen Radev, quien decidió competir en las elecciones parlamentarias.

La segunda vuelta se consideró una prueba política para Bulgaria Progresista, la fuerza que lidera Radev y que se encuentra alineada con Moscú, la cual respaldó la candidatura de Yotova.

Durante su campaña, la mandataria interina defendió la permanencia de Bulgaria en la Unión Europea, a la vez que abogó por mejorar las relaciones con Rusia y buscar una salida negociada al conflicto en Ucrania.

Gyurov, economista y exvicegobernador del Banco Nacional de Bulgaria, había propuesto fortalecer los lazos con los aliados occidentales y aumentar el apoyo a Ucrania.