Paredes tras el triunfo de Boca ante River: “Le dije a mis compañeros que íbamos a vivir algo único"

Leandro Paredes, el capitán y mediocampista de Boca, celebró el triunfo del equipo en el Superclásico al superar 1-0 a River, en La Bombonera, con un tanto de Lautaro Di Lollo; y señaló que el "Xeneize" tuvo la oportunidad de haber hecho otro "gol", pero consideró que fueron más inteligentes al optar por "cuidar la pelota y el partido".

A través de declaraciones televisivas, el volante aseguró: "Uno sueña siempre con esto, en el vestuario le dije a mis compañeros que íbamos a vivir algo único, que lo debían disfrutar, y lo hicimos de la mejor manera".

"Podríamos haber hecho otro gol, pero también fuimos inteligentes, cuidamos la pelota y el partido. Era importante ganar y estamos a un paso", afirmó.

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Consultado sobre el hombre de más con el que contó Boca después de que lo dirigidos por Leonardo Ponzio se haya quedado sin Lucas Martínez Quarta -a quien después se sumó sobre el final Gonzalo Montiel- el volante sostuvo: "Es un clásico, siempre fue así. Lo más importante es que Boca ganó, la gente está contenta y estamos a un paso", aseguró con miras a la posibilidad de que el elenco que conduce Rodolfo Arruabarrena obtenga el título.

Y agregó: "El objetivo era pelear todas las competiciones hasta el final, lo estamos haciendo. Estamos muy cerca de todo. Pero todavía no hemos conseguido nada. Vamos por buen camino. Ganamos porque hicimos un partido mucho más inteligente".