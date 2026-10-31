Nancy Godoy: la querella sospecha que alguien de su confianza la llevó engañada al lugar del crimen
El abogado de la familia señaló que la docente había tomado distancia de los hombres investigados porque se sentía observada. Los peritajes telefónicos podrían aportar datos sobre cómo se produjo el ataque.
31/10/2026 | 11:46Redacción Cadena 3
FOTO: Autopsia de Nancy Godoy revela detalles escalofriantes sobre su muerte violenta
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Una mañana para todos
La investigación por el femicidio de la docente Nancy Godoy en Corrientes tiene entre sus principales objetivos establecer dónde ocurrió el asesinato y reconstruir los momentos previos al ataque. Tras conocer los resultados preliminares de la autopsia, la querella sostiene que el lugar donde fue hallado el cuerpo habría sido utilizado para abandonarlo y no descarta que la víctima haya sufrido torturas antes de morir.
Gustavo Briend, abogado de la familia, explicó a Cadena 3 que trabajan para precisar la data de muerte y contrastarla con las circunstancias del hallazgo. "Entendemos que ese lugar ha sido únicamente un lugar de descarte", afirmó, al señalar que todavía buscan el sitio donde se habría cometido el crimen.
El letrado indicó que esos elementos permitirán reforzar la acusación que la querella formuló la semana anterior contra cuatro personas. También remarcó que los próximos resultados de los peritajes telefónicos serán importantes para avanzar sobre el móvil y la posible participación de otros involucrados.
Según Briend, el informe forense preliminar describió múltiples heridas provocadas cuando Nancy todavía estaba con vida. Sostuvo que algunas de esas lesiones no tenían entidad suficiente para ocasionar la muerte y consideró que ese dato permite investigar si existió una intención de causarle sufrimiento.
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"No descartamos torturas previas al crimen y todo tipo de tormentos", expresó. En ese marco, planteó la necesidad de profundizar los estudios psicológicos y psiquiátricos de los acusados para analizar sus conductas.
El abogado también mencionó mutilaciones y otras lesiones que, según su interpretación, podrían estar relacionadas con un intento de eliminar rastros del delito. Atribuyó al jefe del cuerpo médico forense la valoración de que se trataba de un hecho de una violencia excepcional dentro de su experiencia profesional.
Respecto de los celulares secuestrados, Briend señaló que las extracciones forenses ya fueron realizadas, pero todavía resta incorporar legalmente sus resultados al expediente. Estimó que ese paso se concretará durante la próxima semana.
El análisis de las comunicaciones, explicó, podría aportar información sobre los movimientos previos al asesinato, las relaciones entre los sospechosos y las circunstancias del ataque.
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El informe preliminar determinó que la docente sufrió múltiples heridas cortantes y punzantes en distintas partes del cuerpo, algunas de ellas cuando todavía estaba con vida.
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Briend indicó que Nancy conocía a las personas investigadas porque trabajaban como peones rurales en la estancia El Curupí y tenían puestos de trabajo o descanso cerca de la escuela. Describió un establecimiento de unas 9.000 hectáreas, con sectores destinados a un coto de caza y otros a actividades productivas.
Sin embargo, aseguró que la docente había tomado distancia de los hombres del grupo. Según relató, les había manifestado a sus familiares que se sentía observada por ellos y que esa situación le generaba desconfianza.
La relación de mayor cercanía, sostuvo, era con Rosa Leguizamón, la mujer detenida en la causa. Su vínculo con la docente y su detención también fueron consignados en la cobertura del caso.
Sobre ese vínculo, el abogado planteó una de las principales hipótesis de la querella: que Nancy pudo haber sido trasladada mediante un engaño por alguien en quien confiaba. "Era con quien tenía mayor afinidad y empatía", señaló al explicar por qué considera necesario investigar el posible papel de Leguizamón. Esa sospecha deberá ser contrastada con las pruebas de la causa.
Por último, Briend no descartó que puedan ampliarse las imputaciones o producirse nuevas detenciones. Explicó que el análisis de las relaciones personales y de las comunicaciones será determinante para establecer si hubo una organización previa y precisar las responsabilidades de cada involucrado.
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Informe de Guillermo López.
Lectura rápida
¿Cuál es el objetivo principal de la investigación? Establecer dónde ocurrió el asesinato de Nancy Godoy y reconstruir los momentos previos al ataque.
¿Quién es el abogado de la familia? El abogado de la familia es Gustavo Briend.
¿Qué se estima que ocurrió con el cuerpo de la víctima? Se sostiene que el lugar donde fue hallado el cuerpo fue utilizado para abandonarlo y no descarta que Nancy haya sufrido torturas.
¿Qué relación tenía Nancy con los sospechosos? Nancy conocía a los sospechosos porque trabajaban como peones rurales en la estancia El Curupí.
¿Qué se espera de los próximos resultados de los peritajes? Se espera que los resultados de los peritajes telefónicos sean importantes para avanzar sobre el móvil y la posible participación de otros involucrados.