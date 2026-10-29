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Encontraron el celular de la docente Nancy Godoy y comienza la autopsia en Corrientes

El dispositivo de la docente fue hallado dentro del bolso secuestrado en las inmediaciones de donde se halló el cuerpo semisumergido en un potrero.

29/10/2026 | 10:40Redacción Cadena 3

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Encuentran el celular de Nancy Godoy y comienza la autopsia en Corrientes

FOTO: Encuentran el celular de Nancy Godoy y comienza la autopsia en Corrientes

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El celular de Nancy Godoy, la docente que fue hallada muerta en la provincia de Corrientes, fue encontrado y se harán las pericias correspondientes, mientras que este jueves comenzó la autopsia en el Instituto Médico Forense de la capital.

De acuerdo a la información aportada a la Agencia Noticias Argentinas, el teléfono de la docente fue encontrado dentro del bolso secuestrado en las inmediaciones de donde se halló el cuerpo semisumergido en un potrero.

El dispositivo ya fue recepcionado por las autoridades y se espera que sea peritado con el objetivo de obtener información relevante del caso.

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Mientras avanza este análisis, se anunció que este jueves por la mañana comenzó la autopsia en el Instituto Médico Forense de la capital de Corrientes, cuyo resultado será de suma importancia para develar qué pasó.

A la par de que se desarrollan ambas diligencias, se lleva a cabo un paro nacional docente y jornada de duelo, sumado a una nueva marcha en Esquina en la que participan familiares, vecinos, amigos y colegas.

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Lectura rápida

¿Qué se encontró?
El celular de Nancy Godoy fue hallado dentro de un bolso cerca del lugar donde fue encontrado su cuerpo.

¿Dónde se realiza la autopsia?
La autopsia se lleva a cabo en el Instituto Médico Forense de la capital de Corrientes.

¿Qué se espera obtener del celular?
Se espera que el celular sea peritado para conseguir información relevante para el caso.

¿Qué se está llevando a cabo en el país?
Se realiza un paro nacional docente y jornada de duelo en memoria de Nancy Godoy.

¿Quiénes participan en la marcha?
La marcha en Esquina incluye a familiares, amigos, colegas y vecinos de la docente fallecida.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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