Consejos de limpieza de abuela para un hogar impecable y acogedor

Las abuelas siempre han sido fuente de sabiduría en el hogar, no solo por sus recetas deliciosas, sino también por sus métodos de limpieza. En un mundo donde la tecnología a veces parece reemplazar lo tradicional, vale la pena rescatar algunos de esos trucos que garantizan un hogar limpio y acogedor. A continuación, se presentan consejos prácticos que se pueden incorporar a la rutina semanal.

Resetear los sofás es un hábito que se ha perdido con el tiempo, pero que debería volver a estar en la lista de tareas. Según Logan Taylor, fundador de The Dazzle Cleaning Company, los sofás acumulan una sorprendente cantidad de suciedad, polvo y objetos perdidos. Un buen reset incluye quitar los cojines y almohadas, aspirar, tratar las manchas y esponjar los almohadones. También se puede lavar las fundas y utilizar un spray desodorante, donde una mezcla de agua y vodka resulta ser un truco efectivo.

La limpieza profunda de los objetos decorativos es otro aspecto fundamental. En tiempos de nuestras abuelas, los adornos se limitaban a los estantes, pero hoy en día hay una variedad de elementos decorativos en las mesas. Rochelle Wilkinson, propietaria de Dirt Detective Cleaning, recomienda que en lugar de solo quitar el polvo, se sumergan suavemente en agua jabonosa y luego se enjuaguen para eliminar la suciedad acumulada en los rincones.

Planchar las fundas de almohadas es un lujo que cuesta poco. Robin Murphy, experta en limpieza, sugiere que este sencillo acto puede hacer que la cama se sienta como en un hotel de lujo. Con solo rociar ligeramente agua y planchar, se logra un efecto renovador en el descanso.

El uso de escobas pequeñas es otro consejo práctico. Estas son ideales para barrer migajas de la mesa o limpiar escaleras, evitando la necesidad de sacar la aspiradora. Murphy destaca que estas escobas son económicas, no requieren baterías ni electricidad y son perfectas para pequeños desastres.

Secar al aire algunas prendas es una práctica que se debería retomar. Taylor enfatiza que el secado en máquina puede desgastar la ropa más rápidamente y que el secado al aire ahorra electricidad. Para quienes viven en espacios reducidos, se recomienda instalar un tendedero sobre la bañera o utilizar un tendedero plegable.

Finalmente, limpiar las paredes es una tarea que también se ha dejado de lado. Wilkinson menciona que las paredes acumulan grasa de cocina, polvo y suciedad. Usar un trapeador plano con un limpiador facilita esta tarea y es mucho más efectivo que hacerlo a mano. A menudo, al quitar un cuadro de la pared, se sorprende la cantidad de suciedad que se encuentra detrás.