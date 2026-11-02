Visita del papa: cómo conseguir el código QR para ingresar a zonas de seguridad en Buenos Aires

El papa León XIV llegará a la Argentina el 8 de noviembre y los vecinos que vivan dentro de las zonas de seguridad establecidas para la llegada del sumo pontífice y no puedan acreditar su domicilio con el DNI tendrán que solicitar un código QR para poder ingresar a esas áreas y presentarlo en los controles policiales.

Las áreas son dos: una en el barrio porteño de Recoleta, en los alrededores de la Nunciatura Apostólica, y la otra en Palermo, donde se encuentra el Monumento a los Españoles.

Respecto a la zona de Recoleta, la restricción vehicular será total en el área delimitada por las avenidas del Libertador y Callao y las calles Quintana, Juncal y Cerrito.

Por lo tanto, solo se permitirá el acceso a frentistas, comerciantes, trabajadores y huéspedes de hoteles con reserva. Los únicos puntos de acceso habilitados serán Callao y Quintana, y Libertad y Quintana.

En cuanto al barrio de Palermo, donde está el Monumento de los Españoles, habrá un perímetro amplio con cortes de tránsito graduales para las actividades masivas planificadas.

Las limitaciones y el operativo de seguridad en ambos barrios comenzarán a regir el próximo sábado 7 de noviembre y durarán hasta el miércoles 11 de noviembre.

CÓMO CONSEGUIR EL CÓDIGO QR

Aquellos que no puedan acreditar con su DNI que residen dentro de las zonas de seguridad deberán obtener un código QR otorgado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Para conseguirlo, tendrán que completar un formulario online con sus datos personales: nombre y apellido, número de documento y correo electrónico. Una vez finalizado el trámite, recibirán el QR en el mail informado.