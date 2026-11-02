Pronóstico: alerta amarilla por tormentas fuertes en Buenos Aires y otras 10 provincias

FOTO: Alerta amarilla por tormentas y pronóstico de lluvias en Buenos Aires para esta noche

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este lunes 2 de noviembre una alerta amarilla por tormentas que afectarán a once provincias del país. El aviso comprende zonas de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, San Luis, Santiago del Estero y La Rioja.

Según el organismo, el área será afectada por lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Estas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente.

Ante esta situación, el SMN recomendó evitar salir innecesariamente, no sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros. También aconsejó retirar o asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento y, en caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, una casa o un vehículo cerrado.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, la jornada iniciará con cielo mayormente nublado. Se espera un ambiente templado a agradable, con cielo parcialmente nublado e inestable. No se descartan lluvias aisladas. La temperatura mínima será de 16 grados y la máxima alcanzará los 26 °C.