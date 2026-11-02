Rosario tendrá una semana con lluvias y temperaturas de hasta 29 grados
El lunes estará mayormente nublado y el martes se esperan precipitaciones. Desde el miércoles volverá el sol, con un marcado descenso de la temperatura mínima.
02/11/2026 | 06:49Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Rosario enfrentará otro día caluroso
Rosario comenzó este lunes con 17 grados, cielo parcialmente soleado, una humedad del 93% y viento del sector variable a 5 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitaciones durante las primeras horas de la jornada es baja, con apenas un 5%.
Para hoy, el pronóstico anticipa una jornada mayormente nublada, con una temperatura máxima de 28 grados y una mínima de 17. Las condiciones cambiarán el martes, cuando se esperan lluvias y marcas térmicas de entre 17 y 22 grados.
En tanto, el miércoles volverá a salir el sol, con una máxima de 26 grados y una mínima de 11. El jueves continuará el tiempo estable y soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y los 29 grados.
Lectura rápida
¿Qué temperatura tuvo Rosario el lunes?
Rosario tuvo 17 grados el lunes por la mañana.
¿Cuál es la probabilidad de lluvias para el lunes?
La probabilidad de precipitaciones es baja, con apenas un 5%.
¿Qué se espera para el martes?
Se esperan lluvias y temperaturas entre 17 y 22 grados.
¿Cómo será el clima el miércoles?
El miércoles se prevé sol, con una máxima de 26 grados y una mínima de 11.
¿Qué condiciones se esperan para el jueves?
El jueves continuará con tiempo estable y soleado, con temperaturas entre 13 y 29 grados.