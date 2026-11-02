Rosario tendrá una semana con lluvias y temperaturas de hasta 29 grados

Rosario comenzó este lunes con 17 grados, cielo parcialmente soleado, una humedad del 93% y viento del sector variable a 5 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitaciones durante las primeras horas de la jornada es baja, con apenas un 5%.

Para hoy, el pronóstico anticipa una jornada mayormente nublada, con una temperatura máxima de 28 grados y una mínima de 17. Las condiciones cambiarán el martes, cuando se esperan lluvias y marcas térmicas de entre 17 y 22 grados.

En tanto, el miércoles volverá a salir el sol, con una máxima de 26 grados y una mínima de 11. El jueves continuará el tiempo estable y soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y los 29 grados.