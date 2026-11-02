Comenzó el Cyber Monday 2026 en Argentina: consejos para evitar estafas en las compras online

El Cyber Monday comenzó este lunes 2 de noviembre en Argentina, con una nueva edición de uno de los principales eventos de compras por internet. La iniciativa reúne a comercios y plataformas digitales que ofrecen promociones y descuentos en distintos rubros, en una jornada que suele extenderse durante tres días. Sin embargo, antes de concretar una operación, es importante verificar la autenticidad de las ofertas y tomar precauciones para evitar estafas.

La edición 2026 se desarrolla durante el lunes 2, martes 3 y miércoles 4 de noviembre. Participan empresas con propuestas en rubros como electrodomésticos, tecnología, indumentaria, viajes, muebles, deportes, belleza y supermercados. El listado de comercios adheridos y las promociones se pueden consultar en el sitio oficial CyberMonday.com.ar.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Una de las principales recomendaciones es desconfiar de los enlaces que llegan por redes sociales, correos electrónicos o grupos de WhatsApp. Para comprobar la autenticidad de las promociones, se aconseja ingresar directamente al portal oficial y verificar que los comercios estén adheridos. También es importante revisar las direcciones web antes de proporcionar información personal o bancaria.

Además, se recomienda comparar los precios antes de comprar, revisar las condiciones de financiación, los costos de envío y las políticas de cambio. También conviene evitar compartir contraseñas o códigos de seguridad a través de mensajes y conservar los comprobantes de cada operación ante posibles inconvenientes.

Informe de Verónica Maslup.