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Comenzó el Cyber Monday 2026 en Argentina: consejos para evitar estafas en las compras online

El evento se extenderá hasta el miércoles 4 de noviembre, con ofertas en múltiples rubros. Cómo verificar los sitios adheridos, reconocer enlaces falsos y proteger los datos bancarios.

02/11/2026 | 07:57Redacción Cadena 3 Rosario

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El Cyber Monday comenzó este lunes 2 de noviembre en Argentina, con una nueva edición de uno de los principales eventos de compras por internet. La iniciativa reúne a comercios y plataformas digitales que ofrecen promociones y descuentos en distintos rubros, en una jornada que suele extenderse durante tres días. Sin embargo, antes de concretar una operación, es importante verificar la autenticidad de las ofertas y tomar precauciones para evitar estafas.

La edición 2026 se desarrolla durante el lunes 2, martes 3 y miércoles 4 de noviembre. Participan empresas con propuestas en rubros como electrodomésticos, tecnología, indumentaria, viajes, muebles, deportes, belleza y supermercados. El listado de comercios adheridos y las promociones se pueden consultar en el sitio oficial CyberMonday.com.ar.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Una de las principales recomendaciones es desconfiar de los enlaces que llegan por redes sociales, correos electrónicos o grupos de WhatsApp. Para comprobar la autenticidad de las promociones, se aconseja ingresar directamente al portal oficial y verificar que los comercios estén adheridos. También es importante revisar las direcciones web antes de proporcionar información personal o bancaria.

Además, se recomienda comparar los precios antes de comprar, revisar las condiciones de financiación, los costos de envío y las políticas de cambio. También conviene evitar compartir contraseñas o códigos de seguridad a través de mensajes y conservar los comprobantes de cada operación ante posibles inconvenientes.

Informe de Verónica Maslup.

Lectura rápida

¿Qué evento comenzó en Argentina? El Cyber Monday comenzó en Argentina.

¿Cuándo se desarrolla la edición 2026? Se desarrolla del lunes 2 al miércoles 4 de noviembre.

¿Qué tipos de comercios participan? Participan comercios de electrodomésticos, tecnología, indumentaria, viajes, muebles, deportes, belleza y supermercados.

¿Dónde se pueden consultar las promociones? En el sitio oficial CyberMonday.com.ar.

¿Qué se recomienda para evitar estafas? Desconfiar de enlaces de redes sociales, verificar comercios en el portal oficial y no compartir información personal.

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