Secuestraron 82 vehículos tras una convocatoria de motos por Halloween: "Generan intimidación"

El secretario de Control y Convivencia, Diego Herrera, explicó que el procedimiento se organizó a partir de una convocatoria detectada en redes sociales. Hubo controles en distintos puntos de la ciudad, agresiones contra los agentes y tres personas identificadas como presuntos organizadores.

El operativo se realizó durante la madrugada del domingo, ante una convocatoria denominada «Redada del Terror», vinculada a Halloween y difundida en redes sociales. Según explicó Herrera en diálogo con Cadena 3 Rosario, la actividad contemplaba cuatro puntos de encuentro y tenía como destino final La Florida. En una primera intervención, en una estación de servicio de Godoy y Circunvalación, fueron remitidas 39 motos. Luego, en La Florida, se secuestraron otras 41 motos y tres automóviles.

«Lo detectamos previamente a la semana, por la convocatoria por redes sociales», señaló el funcionario, quien explicó que el municipio trabajó junto con la Policía de Santa Fe y la Agencia Provincial de Seguridad Vial. El despliegue incluyó puestos fijos y controles móviles, incluso en sectores limítrofes con Granadero Baigorria.

Herrera describió la convocatoria como una movida de alcance internacional, con réplicas en Colombia, Madrid y otros lugares. «Son hordas de muchísimas motos que van haciendo picadas, willy, generan intimidación en lo que es la vía pública», sostuvo. También confirmó que durante el procedimiento hubo agresiones: algunas personas arrojaron piedras y botellas contra los agentes, aunque no se registraron detenidos.

Respecto de las consecuencias, el secretario anticipó sanciones severas por conducción temeraria, una de las infracciones más graves contempladas en el Código de Convivencia. Además, indicó que la Fiscalía avanzaría de oficio con una imputación contra tres personas que, según las pruebas reunidas por el municipio, habrían organizado la convocatoria. El registro más alto de alcoholemia fue de 0,80 gramos de alcohol por litro de sangre.



Informe de Fernando Carrafiello.