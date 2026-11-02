Quién era la argentina que murió en un choque en Nueva Zelanda

Una trágica noticia conmociona a la comunidad argentina en el exterior y en Mar del Plata. Ayelén Amarilla, una joven de 37 años conocida por sus allegados como “Coco”, falleció el viernes tras sufrir un violento accidente de tránsito en Nueva Zelanda, país donde residía desde hacía seis años.

El siniestro fatal ocurrió alrededor de las 15:10 en el desfiladero de Kawarau, sobre la ruta estatal 6 que une Cromwell con Queenstown. El vehículo en el que viajaba la marplatense colisionó de frente contra un camión cuando regresaba de su trabajo.

La Policía neozelandesa confirmó que la mujer murió en el lugar del hecho, mientras que otra persona fue trasladada con heridas leves al Hospital Lakes District.

En el operativo de asistencia intervinieron dos helicópteros y una ambulancia del servicio Hato Hone St John, obligando al cierre de la carretera durante varias horas para los peritajes de la Unidad de Investigación de Accidentes Graves. Si bien las causas del choque siguen bajo investigación oficial, la partida de la argentina generó una ola de mensajes de dolor en redes sociales.

Madre de una nena de dos años y emprendedora de empleos temporales desde su llegada al país oceánico en 2020, Amarilla fue recordada por sus amigos como una mujer cariñosa y profundamente dedicada a su familia.

Ante la repentina pérdida, la comunidad local puso en marcha una campaña solidaria de recaudación de fondos para respaldar económicamente a su pareja y a su pequeña hija.

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