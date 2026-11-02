Hackeo en Binance: "Sin ninguna duda, es el robo más grande de la historia"

El fiscal jefe de la Unidad Especial de Cibercrimen del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, Matías Ocariz, calificó como “el robo más grande de la historia” el ataque informático contra Binance, uno de los principales exchanges de criptomonedas del mundo. Según explicó, las estimaciones más optimistas calculan que el monto sustraído alcanza los 6.300 millones de dólares y que la operación se concretó en apenas 20 minutos.

En diálogo con Cadena 3 Rosario, Ocariz señaló que el episodio representa un anticipo de los desafíos que plantea el avance de la inteligencia artificial y la expansión de los delitos digitales. “Vamos a ver muchas intromisiones ilegales en sistemas, en personas”, advirtió. También remarcó que este tipo de investigaciones supera las fronteras provinciales y nacionales, por lo que requiere cooperación entre organismos de distintos países.

/Inicio Código Embebido/

FOTO: El fiscal Matías Ocariz (gentileza: Belu Pilon).

/Fin Código Embebido/

El fiscal indicó que el impacto del ataque puede alcanzar a usuarios argentinos y rosarinos que operan con criptomonedas. Aunque aclaró que todavía no tenían registros de denuncias vinculadas con el episodio, explicó que Binance anunció que cubriría las pérdidas con sus fondos de emergencia. Según las informaciones que mencionó durante la entrevista, cerca del 95% de los activos afectados estaría cubierto, mientras que unos 3.000 millones de dólares habían logrado ser congelados.

Ocariz destacó que Argentina tiene una participación importante en el mercado de las criptomonedas y citó estimaciones periodísticas según las cuales el país representa alrededor del 7% del movimiento de Binance. En ese contexto, consideró que el episodio tendrá consecuencias sobre la confianza de los usuarios y sobre el funcionamiento de las plataformas. También señaló que la caída del valor de Bitcoin y la reducción de los activos administrados por el exchange reflejaban parte del impacto del ataque.

/Inicio Código Embebido/

?? EL FISCAL DE CIBERCRIMEN DE SANTA FE SOBRE EL ATAQUE A BINANCE: "ES EL ROBO MÁS GRANDE DE LA HISTORIA" Matías Ocariz, jefe de la Unidad Especial de Cibercrimen del Ministerio Público de la Acusación, habló sobre el ataque al mayor exchange de criptomonedas del mundo. https://t.co/JsiMfuGtWR — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) November 2, 2026

/Fin Código Embebido/

Uno de los aspectos que más preocupó al fiscal fue el mecanismo utilizado para concretar el robo. Según explicó, no se trató principalmente de una vulneración directa de los sistemas informáticos, sino de la explotación de las credenciales de un empleado con permisos elevados. “No se están hackeando sistemas tanto como personas”, sintetizó. El acceso comprometido pertenecía a un ingeniero de desarrollo y operaciones, cuya función le otorgaba amplias facultades dentro de la empresa.

El funcionario consideró que el caso vuelve a poner en discusión la seguridad interna de las compañías y la necesidad de fortalecer los controles sobre sus trabajadores y los accesos a información sensible. Además, sostuvo que el episodio puede impulsar una mayor regulación del sector y exigencias de cumplimiento legal, conocidas como compliance, para las empresas que operan con activos digitales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Al ser consultado sobre quién debe responder ante la pérdida de ahorros en criptomonedas, Ocariz explicó que en este caso Binance anunció que se hará cargo de las pérdidas de sus clientes. Sin embargo, advirtió que el mercado todavía presenta un alto grado de informalidad, especialmente en las operaciones de compraventa entre particulares. Por eso, recomendó extremar los cuidados ante posibles transacciones con activos que puedan estar vinculados con el robo.

El fiscal también explicó que existen diferencias importantes entre las criptomonedas respaldadas por dólares, como USDT y USDC, y Bitcoin. En el primer caso, las empresas que administran ese respaldo pueden intervenir para congelar los activos. En cambio, detener una operación con Bitcoin resulta mucho más complejo, porque requiere la intervención coordinada de numerosos servidores distribuidos en distintas partes del mundo.

Ocariz consideró que el ataque deja una doble enseñanza: la necesidad de discutir la regulación y el respaldo de los activos digitales, y la importancia de operar a través de plataformas con controles y mecanismos de cooperación con la Justicia. En ese sentido, destacó que Binance cuenta con reglas internas y una estructura regulada, y sostuvo que los usuarios deben prestar atención a la seriedad de las empresas antes de invertir sus ahorros.

Por último, el fiscal lanzó una advertencia sobre una posible ola de estafas que podría aprovechar la preocupación generada por el ataque. Recomendó desconfiar de falsos representantes, páginas web que prometan recuperar fondos y supuestos servicios que soliciten dinero a cambio de devolver los activos. “Los ciberestafadores siempre aprovechan situaciones que se dan en determinado momento para llevar a cabo este tipo de estafas”, concluyó.

Entrevista de Hernán Funes.