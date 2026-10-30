Alerta por el posible hackeo a Binance: "No hay un lugar seguro para tener tus criptos"
El CEO de BTR Consulting, Gabriel Zurdo, explicó en Cadena 3 Rosario cómo fue la presunta intrusión, advirtió sobre el accionar de grupos de hackers y señaló que otras plataformas de inversión también están expuestas a ataques.
30/10/2026 | 08:37Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Sede central de Binance
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Audio. Alerta por el posible hackeo a Binance: "No hay un lugar seguro para tener tus criptos"
Cadena 3 Rosario
La plataforma de criptomonedas Binance estima que el impacto de un posible hackeo podría alcanzar los 6.300 millones de dólares y mantiene suspendidos algunos retiros mientras investiga una presunta intrusión informática. Según las primeras versiones, los atacantes habrían obtenido una contraseña de acceso a través de la computadora de un empleado.
En diálogo con Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario, Gabriel Zurdo, experto en ciberseguridad y CEO de BTR Consulting, advirtió que los robos y fraudes vinculados a las criptomonedas vienen creciendo. “El año pasado, en todas sus combinaciones, la cuestión de fraude y robo alrededor del mercado de criptomonedas representó aproximadamente 11.000 millones de dólares, según el FBI”, señaló.
El especialista también apuntó contra posibles organizaciones respaldadas por Corea del Norte. “El principal jugador desde el punto de vista del robo de criptomonedas respaldado por un Estado es Corea del Norte”, afirmó. En ese sentido, mencionó al grupo Lazarus, integrado por hackers que, según explicó, trabajan para financiar al régimen norcoreano.
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Investigación en curso. Binance investiga un hackeo que supera los USD 6.300 millones y suspendió los retiros
La investigación preliminar de la plataforma detectó que el ataque podría haber comenzado con el acceso no autorizado a la computadora de un ingeniero de DevOps. Aseguró que cubrirá todas las pérdidas con fondos propios y del fondo SAFU.
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Sobre la posibilidad de que el problema alcance a otras plataformas, Zurdo advirtió que el riesgo no es exclusivo de Binance. “Todo el resto del ecosistema podría estar expuesto a la misma situación”, sostuvo. Aunque la empresa asegura contar con respaldo en monedas estables para garantizar la liquidez y devolver los fondos, el especialista remarcó que no existe una plataforma completamente segura.
“Si tenés que elegir un lugar seguro para tener tus criptos, no hay un lugar seguro. La seguridad al 100%... no quiero ponerlos en alerta máxima, pero estamos cerca”, alertó. También explicó que las billeteras frías, dispositivos físicos que almacenan criptomonedas sin conexión a internet, reducen ciertos riesgos, aunque pueden perderse o quedar inaccesibles si el usuario olvida su contraseña.
Entrevista de Hernán Funes.
Lectura rápida
¿Qué estima Binance sobre el impacto de un hackeo?
Binance estima que el impacto de un posible hackeo podría alcanzar los 6.300 millones de dólares.
¿Quién es Gabriel Zurdo?
Gabriel Zurdo es un experto en ciberseguridad y CEO de BTR Consulting.
¿Cuánto representaron los fraudes en criptomonedas el año pasado?
Los fraudes y robos en el mercado de criptomonedas representaron aproximadamente 11.000 millones de dólares el año pasado, según el FBI.
¿Qué grupo está vinculado a robos de criptomonedas respaldados por Corea del Norte?
El grupo vinculado a robos de criptomonedas respaldados por Corea del Norte es Lazarus.
¿Existen plataformas completamente seguras para criptomonedas?
No existe una plataforma completamente segura para criptomonedas, según Gabriel Zurdo.