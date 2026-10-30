Alerta por el posible hackeo a Binance: "No hay un lugar seguro para tener tus criptos"

La plataforma de criptomonedas Binance estima que el impacto de un posible hackeo podría alcanzar los 6.300 millones de dólares y mantiene suspendidos algunos retiros mientras investiga una presunta intrusión informática. Según las primeras versiones, los atacantes habrían obtenido una contraseña de acceso a través de la computadora de un empleado.

En diálogo con Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario, Gabriel Zurdo, experto en ciberseguridad y CEO de BTR Consulting, advirtió que los robos y fraudes vinculados a las criptomonedas vienen creciendo. “El año pasado, en todas sus combinaciones, la cuestión de fraude y robo alrededor del mercado de criptomonedas representó aproximadamente 11.000 millones de dólares, según el FBI”, señaló.

El especialista también apuntó contra posibles organizaciones respaldadas por Corea del Norte. “El principal jugador desde el punto de vista del robo de criptomonedas respaldado por un Estado es Corea del Norte”, afirmó. En ese sentido, mencionó al grupo Lazarus, integrado por hackers que, según explicó, trabajan para financiar al régimen norcoreano.

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Sobre la posibilidad de que el problema alcance a otras plataformas, Zurdo advirtió que el riesgo no es exclusivo de Binance. “Todo el resto del ecosistema podría estar expuesto a la misma situación”, sostuvo. Aunque la empresa asegura contar con respaldo en monedas estables para garantizar la liquidez y devolver los fondos, el especialista remarcó que no existe una plataforma completamente segura.

“Si tenés que elegir un lugar seguro para tener tus criptos, no hay un lugar seguro. La seguridad al 100%... no quiero ponerlos en alerta máxima, pero estamos cerca”, alertó. También explicó que las billeteras frías, dispositivos físicos que almacenan criptomonedas sin conexión a internet, reducen ciertos riesgos, aunque pueden perderse o quedar inaccesibles si el usuario olvida su contraseña.

Entrevista de Hernán Funes.