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Binance investiga un hackeo que supera los USD 6.300 millones y suspendió los retiros

La investigación preliminar de la plataforma detectó que el ataque podría haber comenzado con el acceso no autorizado a la computadora de un ingeniero de DevOps. Aseguró que cubrirá todas las pérdidas con fondos propios y del fondo SAFU.

29/10/2026 | 23:37Redacción Cadena 3

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Binance investiga un hackeo que podría superar los USD 5.000 millones.

FOTO: Binance investiga un hackeo que podría superar los USD 5.000 millones.

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Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, actualizó la información sobre el hackeo que afecta a su plataforma y elevó a aproximadamente USD 6.300 millones el impacto económico estimado del incidente. En un nuevo comunicado, la compañía reveló que la investigación inicial apunta a una laptop comprometida de un ingeniero de DevOps como posible punto de acceso para los atacantes.

Según la reconstrucción preliminar, el acceso a ese dispositivo habría permitido que un tercero ingresara a un contenedor de servicio y realizara transacciones de retiro no autorizadas.

La empresa aclaró que, hasta el momento, no encontró evidencias de que se hayan filtrado claves privadas de las billeteras. También informó que trabajó con socios del ecosistema blockchain para congelar alrededor de USD 3.000 millones de los activos afectados.

En medio de la incertidumbre, Binance reiteró que los fondos de sus usuarios están seguros y aseguró que cubrirá todas las pérdidas con recursos de la compañía y del fondo de protección SAFU.

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Cómo habría sido el ataque informático

El nuevo comunicado aporta las primeras pistas sobre el mecanismo que habría permitido concretar el hackeo.

La investigación inicial de Binance sugiere que los atacantes comprometieron la laptop de un ingeniero del área de DevOps, vinculada al desarrollo, mantenimiento y operación de los servicios tecnológicos de la plataforma.

A partir de ese acceso, habrían conseguido ingresar a un contenedor de servicio y ejecutar operaciones de retiro sin autorización.

La compañía aclaró que no encontró indicios de una filtración de claves privadas de las billeteras, un dato relevante para determinar el alcance del ataque y los mecanismos de seguridad que pudieron haber sido vulnerados.

Binance anticipó que publicará un análisis técnico detallado una vez que la investigación concluya y los hechos estén completamente verificados.

El impacto asciende a USD 6.300 millones

La nueva estimación difundida por la empresa ubica el impacto total del episodio en aproximadamente USD 6.300 millones, por encima de los cálculos anteriores.

De ese monto, alrededor de USD 3.000 millones ya fueron congelados en la cadena de bloques mediante el trabajo conjunto con distintos socios del sector.

El bloqueo de los activos busca impedir que los fondos puedan ser movilizados mientras avanzan las tareas de rastreo y recuperación.

La cifra representa un nuevo dato en una investigación que había generado estimaciones externas superiores a los USD 5.000 millones. En esta oportunidad, Binance comunicó su propia evaluación preliminar del impacto económico.

Binance cubrirá las pérdidas y actualizará su prueba de reservas

Uno de los principales anuncios de la plataforma fue que asumirá la totalidad de las pérdidas que puedan derivarse del incidente.

Binance cubrirá todas las pérdidas del fondo SAFU y de los fondos de la compañía. Los fondos de los usuarios están seguros”, aseguró la empresa.

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El fondo SAFU (Secure Asset Fund for Users) es una reserva de emergencia destinada a proteger a los clientes de la plataforma ante situaciones extraordinarias.

Además, Binance adelantó que publicará una nueva Prueba de Reservas una vez que termine el proceso de remediación. Ese mecanismo permite informar sobre los activos que respaldan los saldos de los usuarios.

La compañía busca así reforzar la confianza de sus clientes mientras continúa investigando el alcance del ataque y las posibles consecuencias operativas.

Depósitos y retiros suspendidos: las medidas de seguridad

Como respuesta inmediata, Binance confirmó que mantiene suspendidos temporalmente los depósitos y los retiros mientras completa las verificaciones de seguridad.

También revocó la autorización de la dirección afectada para impedir que continúe siendo utilizada en operaciones no autorizadas.

En paralelo, involucró a las fuerzas del orden y a empresas especializadas en inteligencia blockchain para rastrear los fondos y avanzar en su recuperación.

La empresa aseguró que sus equipos trabajan durante las 24 horas para resolver el problema de manera segura y exhaustiva.

Además, señaló que colabora con las autoridades para confirmar la identidad de los responsables y llevarlos ante la Justicia.

El antecedente de Changpeng Zhao y la reacción del mercado

El episodio también había generado declaraciones de Changpeng Zhao, fundador y exdirector ejecutivo de Binance, quien reconoció que el incidente tenía características de un ataque informático.

“¡Los fondos de los usuarios están seguros! Sí parece un hackeo en Binance”, había escrito en su cuenta de X.

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Zhao, que ya no participa de la gestión cotidiana de la plataforma, agradeció la rápida intervención de los emisores de monedas estables Tether y Circle, que congelaron activos vinculados con el episodio.

La noticia provocó además una fuerte reacción en el mercado de criptomonedas, con una caída del precio del bitcoin en medio de la incertidumbre sobre el alcance del ataque.

Por ahora, Binance mantiene las restricciones operativas mientras completa las verificaciones y trabaja en la recuperación de los fondos. La compañía pidió a sus usuarios que consulten exclusivamente sus canales oficiales para recibir novedades y que se comuniquen con el servicio de atención al cliente ante cualquier inquietud.

El análisis técnico definitivo permitirá conocer con mayor precisión cómo se produjo la intrusión, qué operaciones fueron afectadas y cuánto dinero podrá recuperarse.

Lectura rápida

¿Qué investiga Binance?
Binance investiga un posible hackeo que podría superar los USD 5.000 millones.

¿Quién es el fundador de Binance?
El fundador de Binance es Changpeng Zhao.

¿Cuándo se produjo el incidente?
El incidente está en investigación, pero se confirmó que los problemas comenzaron recientemente.

¿Dónde se congelaron los activos?
Se congelaron activos por alrededor de USD 3.000 millones en la plataforma Binance.

¿Por qué se suspendieron los retiros?
Los retiros se suspendieron para realizar verificaciones de seguridad tras el posible hackeo.

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