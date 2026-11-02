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Pity Álvarez declara en juicio por el asesinato de Cristian Díaz en Buenos Aires

El debate llega a sus instancias finales luego de las diversas interrupciones.

02/11/2026 | 08:29Redacción Cadena 3

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Pity Álvarez declara en juicio por el asesinato de Cristian Díaz en Buenos Aires

FOTO: Pity Álvarez declara en juicio por el asesinato de Cristian Díaz en Buenos Aires

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Buenos Aires, 2 de noviembre (NA) -- Cristian "Pity" Álvarez declara hoy en el juicio en el que se lo juzga por el asesinato de Cristian Díaz en 2018. Este debate entra en sus etapas finales después de múltiples interrupciones.

Se espera que la audiencia sea crucial en el Tribunal en lo Criminal y Correccional Número 29 de la Ciudad de Buenos Aires, debido a la declaración del artista, quien será trasladado desde la clínica psiquiátrica de Castelar, donde permanece bajo internación forzosa.

Además de la declaración de Álvarez, confirmaron a la agencia Noticias Argentinas que también asistirán un perito y el Padre César Scicchitamo Tagle, conocido como el Cura Rockero, con quien el cantante mantiene un vínculo cercano y que lo acompaña constantemente.

Durante varias jornadas, Pity ha seguido las audiencias desde la clínica psiquiátrica, pero se le otorgó un permiso especial de traslado para que pueda declarar adecuadamente.

Mientras se espera el inicio de los alegatos, la defensa de Álvarez, liderada por los abogados Sebastián Queijeiro y Javier Baños, ha informado que evalúa presentar dos nuevos testigos, lo que podría atrasar aún más esta etapa del juicio.

Lectura rápida

¿Quién declara en el juicio?
El artista Cristian "Pity" Álvarez declara hoy en el juicio por el crimen de Cristian Díaz.

¿Dónde se lleva a cabo el juicio?
El juicio se desarrolla en el Tribunal en lo Criminal y Correccional Número 29 de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Por qué Álvarez está en la clínica?
Se encuentra en una clínica psiquiátrica de Castelar bajo internación forzosa.

¿Quiénes acompañan a Pity en la audiencia?
Estarán presentes un perito y el Padre César Scicchitamo Tagle, conocido como el Cura Rockero.

¿Qué se espera tras la declaración?
Se espera que la defensa presente dos nuevos testigos, lo que podría retrasar los alegatos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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