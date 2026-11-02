FOTO: Comenzó el Cyber Monday: descuentos masivos y más de 15.000 ofertas en 800 empresas

Buenos Aires, 2 de noviembre (NA) -- Este lunes dio inicio una nueva edición del Cyber Monday en Argentina, con una oferta que supera las 15.000 promociones y la participación de cerca de 800 compañías de distintos sectores.

La campaña de rebajas online se extenderá durante 72 horas, finalizando el miércoles 4 de noviembre, y ofrecerá opciones de financiamiento y descuentos en categorías como alimentos, tecnología, indumentaria, artículos del hogar y pasajes turísticos.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, esta iniciativa, coordinada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), destaca la participación de pequeñas y medianas empresas, que representan el 47% de las marcas registradas.

Las proyecciones del sector indican que la demanda concentrada durante estos días podría igualar el volumen de ventas de tres semanas normales.

Modalidades de búsqueda y herramientas interactivas

La plataforma oficial del evento ha dispuesto secciones temáticas y herramientas para ayudar a los consumidores:

Segmentación comercial: categorías dedicadas a tecnología, equipamiento para el hogar, indumentaria, supermercados, turismo, cuidado personal, deportes, automotriz y servicios.

Formatos de rebaja por tiempo limitado: secciones especiales bajo esquemas como MegaOfertas Bomba, Noche Bomba, Mega BOOM y selecciones de productos destacados.

Mecanismos de comparación: filtros interactivos para ordenar artículos por precio, esquemas de 2x1 o 3x2 y opciones de financiamiento a tasa cero.

Asistencia digital: integración del bot "Cybot", un desarrollo basado en inteligencia artificial para recomendar productos y orientar la búsqueda de marcas.

Filtro de medios de cobro: opción para comparar promociones según la entidad bancaria o billetera digital utilizada.

El rubro con más descuentos

El sector turístico es uno de los más esperados de cara a la temporada de verano. Agencias y plataformas han implementado opciones de hasta 18 cuotas sin interés para destinos de cabotaje, así como planes de pago para paquetes al exterior con cronogramas extendidos hasta 2027, reducciones de hasta el 20% en tarifas hacia Brasil y beneficios de hasta el 30% en pasajes de ómnibus de larga distancia.

Las entidades bancarias han establecido acuerdos específicos, ofreciendo alternativas de 18 y hasta 24 cuotas sin interés en artículos electrónicos, línea blanca y productos para el hogar, además de reintegros del 30% en comercios seleccionados.