Comenzó el Cyber Monday: descuentos masivos y más de 15.000 ofertas en 800 empresas
Desde hoy y hasta el miércoles, el Cyber Monday ofrece descuentos en diversos rubros con la participación de cerca de 800 empresas. Las promociones incluyen opciones de financiamiento y beneficios especiales.
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Buenos Aires, 2 de noviembre (NA) -- Este lunes dio inicio una nueva edición del Cyber Monday en Argentina, con una oferta que supera las 15.000 promociones y la participación de cerca de 800 compañías de distintos sectores.
La campaña de rebajas online se extenderá durante 72 horas, finalizando el miércoles 4 de noviembre, y ofrecerá opciones de financiamiento y descuentos en categorías como alimentos, tecnología, indumentaria, artículos del hogar y pasajes turísticos.
Según información de la Agencia Noticias Argentinas, esta iniciativa, coordinada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), destaca la participación de pequeñas y medianas empresas, que representan el 47% de las marcas registradas.
Las proyecciones del sector indican que la demanda concentrada durante estos días podría igualar el volumen de ventas de tres semanas normales.
Modalidades de búsqueda y herramientas interactivas
La plataforma oficial del evento ha dispuesto secciones temáticas y herramientas para ayudar a los consumidores:
Segmentación comercial: categorías dedicadas a tecnología, equipamiento para el hogar, indumentaria, supermercados, turismo, cuidado personal, deportes, automotriz y servicios.
Formatos de rebaja por tiempo limitado: secciones especiales bajo esquemas como MegaOfertas Bomba, Noche Bomba, Mega BOOM y selecciones de productos destacados.
Mecanismos de comparación: filtros interactivos para ordenar artículos por precio, esquemas de 2x1 o 3x2 y opciones de financiamiento a tasa cero.
Asistencia digital: integración del bot "Cybot", un desarrollo basado en inteligencia artificial para recomendar productos y orientar la búsqueda de marcas.
Filtro de medios de cobro: opción para comparar promociones según la entidad bancaria o billetera digital utilizada.
El rubro con más descuentos
El sector turístico es uno de los más esperados de cara a la temporada de verano. Agencias y plataformas han implementado opciones de hasta 18 cuotas sin interés para destinos de cabotaje, así como planes de pago para paquetes al exterior con cronogramas extendidos hasta 2027, reducciones de hasta el 20% en tarifas hacia Brasil y beneficios de hasta el 30% en pasajes de ómnibus de larga distancia.
Las entidades bancarias han establecido acuerdos específicos, ofreciendo alternativas de 18 y hasta 24 cuotas sin interés en artículos electrónicos, línea blanca y productos para el hogar, además de reintegros del 30% en comercios seleccionados.
Lectura rápida
¿Qué es el Cyber Monday?
Es un evento de comercio digital que ofrece descuentos y promociones en diversas categorías de productos.
¿Cuándo se lleva a cabo?
La campaña comenzó el 2 de noviembre y finalizará el 4 de noviembre.
¿Cuántas empresas participan?
Participan cerca de 800 empresas de diferentes sectores.
¿Qué tipos de productos están en oferta?
Hay descuentos en alimentos, tecnología, indumentaria, artículos del hogar y pasajes turísticos.
¿Qué beneficios ofrecen las entidades bancarias?
Ofrecen opciones de financiamiento de hasta 24 cuotas sin interés y reintegros en comercios seleccionados.
[Fuente: Noticias Argentinas]