Efecto Papa León XIV: se disparó la demanda de alquileres en Córdoba y hasta cotizan balcones
La visita papal revolucionó la oferta inmobiliaria en la capital. Departamentos temporarios promedian los $180.000 la noche y la zona de Colón es la más codiciada.
02/11/2026 | 08:36Redacción Cadena 3
FOTO: Papa León XIV.
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Radioinforme 3
La inminente llegada del Papa León XIV a la ciudad de Córdoba desató un fenómeno inmobiliario sin precedentes. A la fuerte demanda de alojamientos temporarios sobre el trazado que recorrerá la comitiva papal, se sumó un mercado insólito: el alquiler de balcones en departamentos con vista directa al trayecto del Pontífice.
Según un relevamiento del Colegio Profesional de Inmobiliarios de Córdoba, la expectativa por la presencia del Papa duplicó las solicitudes de departamentos y habitaciones. Los valores vigentes oscilan entre los 170.000 y 180.000 pesos por noche para unidades de un dormitorio, mientras que las propiedades preparadas para cuatro personas alcanzan los 260.000 pesos por jornada.
"La visita que se va a llevar adelante ha revolucionado el mercado. Hay muchísima demanda en lo que es alquiler temporario y hoy la plaza cuenta con más oferta disponible que en otro momento", explicó Lucas Péndola, titular de la entidad inmobiliaria.
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El interés principal se concentra en el corredor por donde se desplazará León XIV, que abarca la avenida Colón, avenida General Paz, Vélez Sarsfield e Hipólito Yrigoyen hasta el Arzobispado. Ante la magnitud del evento, varios propietarios comenzaron a ofrecer sus balcones de manera particular a lo largo del recorrido, especialmente en el cruce de Colón y Santa Fe, donde el Santo Padre abordará el Papamóvil.
En cuanto a la operatividad del transporte durante las jornadas de la visita, desde el Aeropuerto Internacional Córdoba confirmaron que se buscará evitar la cancelación de vuelos comerciales —aunque se prevén algunas demoras—, al tiempo que permanecerán suspendidas de forma absoluta las operaciones de aviación general, privada, escuelas de vuelo y drones.
Lectura rápida
¿Qué fenómeno inmobiliario se desató en Córdoba? La llegada del Papa León XIV provocó un aumento en la demanda de alojamientos temporarios y el alquiler de balcones con vista al recorrido papal.
¿Quién realizó un relevamiento sobre la demanda inmobiliaria? El Colegio Profesional de Inmobiliarios de Córdoba llevó a cabo el estudio que muestra un incremento en las solicitudes de alojamiento.
¿Cuáles son los precios de los alojamientos temporarios? Los precios oscilan entre 170.000 y 180.000 pesos por noche para departamentos de un dormitorio y 260.000 pesos para propiedades para cuatro personas.
¿Qué dijo Lucas Péndola sobre la situación del mercado? Explicó que la visita del Papa ha revolucionado el mercado, generando gran demanda y más oferta de alquileres temporarios.
¿Qué medidas se tomarán en el Aeropuerto Internacional Córdoba durante la visita? Se buscará evitar cancelaciones de vuelos comerciales, aunque habrá demoras, y se suspenderán operaciones de aviación general y drones.