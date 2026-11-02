Efecto Papa León XIV: se disparó la demanda de alquileres en Córdoba y hasta cotizan balcones

La inminente llegada del Papa León XIV a la ciudad de Córdoba desató un fenómeno inmobiliario sin precedentes. A la fuerte demanda de alojamientos temporarios sobre el trazado que recorrerá la comitiva papal, se sumó un mercado insólito: el alquiler de balcones en departamentos con vista directa al trayecto del Pontífice.

Según un relevamiento del Colegio Profesional de Inmobiliarios de Córdoba, la expectativa por la presencia del Papa duplicó las solicitudes de departamentos y habitaciones. Los valores vigentes oscilan entre los 170.000 y 180.000 pesos por noche para unidades de un dormitorio, mientras que las propiedades preparadas para cuatro personas alcanzan los 260.000 pesos por jornada.

"La visita que se va a llevar adelante ha revolucionado el mercado. Hay muchísima demanda en lo que es alquiler temporario y hoy la plaza cuenta con más oferta disponible que en otro momento", explicó Lucas Péndola, titular de la entidad inmobiliaria.

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El interés principal se concentra en el corredor por donde se desplazará León XIV, que abarca la avenida Colón, avenida General Paz, Vélez Sarsfield e Hipólito Yrigoyen hasta el Arzobispado. Ante la magnitud del evento, varios propietarios comenzaron a ofrecer sus balcones de manera particular a lo largo del recorrido, especialmente en el cruce de Colón y Santa Fe, donde el Santo Padre abordará el Papamóvil.

En cuanto a la operatividad del transporte durante las jornadas de la visita, desde el Aeropuerto Internacional Córdoba confirmaron que se buscará evitar la cancelación de vuelos comerciales —aunque se prevén algunas demoras—, al tiempo que permanecerán suspendidas de forma absoluta las operaciones de aviación general, privada, escuelas de vuelo y drones.