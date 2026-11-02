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Rosario busca adherir a la ley provincial contra los trapitos: "Necesitamos tener la prohibición"

El concejal Fabricio Fiatti explicó que el Concejo debe aprobar una ordenanza para habilitar el trabajo conjunto entre inspectores municipales y efectivos policiales en los controles.

02/11/2026 | 07:02Redacción Cadena 3 Rosario

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Cuidacoches en la ciudad de Rosario.

FOTO: Cuidacoches en la ciudad de Rosario.

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    Audio. Rosario busca adherir a la ley provincial contra los trapitos: "Necesitamos tener la prohibición"

    Cadena 3 Rosario

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El concejal de Rosario Fabricio Fiatti defendió la necesidad de que la ciudad adhiera a la ley provincial que prohíbe la actividad de cuidacoches y reclamó avanzar con una ordenanza que permita implementar la normativa. “Nosotros necesitamos poder tener la prohibición local de trapitos”, sostuvo, al explicar que esa adhesión es un requisito para que el municipio pueda firmar un convenio con el Ministerio de Seguridad de Santa Fe.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El edil señaló que el objetivo es habilitar intervenciones conjuntas entre los agentes municipales y la Policía. “Necesitamos a los efectivos trabajando al lado”, afirmó, y explicó que los trabajadores de Control y Convivencia tienen limitaciones porque “no son una fuerza policial”. La reglamentación provincial establece un procedimiento para coordinar las tareas entre ambos niveles del Estado.

Fiatti también indicó que la decisión del Ejecutivo municipal contempla un abordaje social para atender las situaciones vinculadas con quienes realizan esa actividad. La intención del oficialismo es que la ordenanza se discuta y apruebe antes de fin de año, de modo que Rosario pueda contar con las herramientas previstas en la legislación provincial y formalizar el convenio correspondiente.

Informe de Fernando Carrafiello.

Lectura rápida

¿Qué se está proponiendo en Rosario? Se propone que la ciudad adhiera a la ley provincial que prohíbe la actividad de cuidacoches y se avance con una ordenanza para implementar esta normativa.

¿Quién defiende esta iniciativa? La iniciativa es defendida por el concejal de Rosario, Fabricio Fiatti.

¿Cuándo se espera que se discuta la ordenanza? Se espera que la ordenanza se discuta y apruebe antes de fin de año.

¿Dónde se implementará esta normativa? La normativa se implementará en la ciudad de Rosario.

¿Por qué es necesaria esta adhesión? La adhesión es necesaria para que el municipio pueda firmar un convenio con el Ministerio de Seguridad de Santa Fe y habilitar intervenciones conjuntas con la Policía.

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