Insólito robo en Córdoba: se llevaron de la puerta de la comisaría un auto recuperado

La provincia de Córdoba fue escenario de un hecho tan insólito como alarmante que deja al descubierto graves fallas en la custodia policial. Un automóvil Renault Kwid, que había sido robado previamente en la ciudad y recuperado con éxito por las fuerzas de seguridad, volvió a ser sustraído menos de 24 horas después.

Lo verdaderamente grave y desconcertante del caso es que el vehículo se encontraba estacionado en la puerta misma del Destacamento 32, ubicado en el barrio Los Bulevares.

Según detallaron fuentes de Jefatura, el coche había sido recuperado el viernes tras un operativo. Sin embargo, la tranquilidad duró poco: "El sábado, después del mediodía, llegaron los ladrones y otra vez se lo llevaron", confirmaron fuentes oficiales sobre el segundo hurto.

Hasta el momento, el rodado sigue desaparecido y no hay pistas sobre su paradero.

Doble investigación: tras los delincuentes y la mira en la policía

El episodio abrió un frente de investigación doble que compromete tanto la seguridad pública como la propia institución policial. Por un lado, se intenta dar con los "osados delincuentes que llegaron hasta el frente de esa comisaría, abrieron el auto y se lo llevaron".

Por el otro, la Justicia y asuntos internos pusieron la lupa sobre el accionar de los uniformados que debían custodiar el perímetro.

Desde Jefatura se investiga "qué pasó con los policías que debían custodiarlo y no lo hicieron", en un hecho calificado de pleno "papelón" operativo que evidencia una negligencia inadmisible en los protocolos de resguardo de bienes secuestrados.

Este hecho nunca fue informado por los canales oficiales de la Policía de Córdoba ni del Ministerio de Seguridad provincial.

Informe de Juan Federico.