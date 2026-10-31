Eduardo Costantini es galardonado con la Medalla Sorolla en Nueva York por su aporte al arte latinoamericano

FOTO: Eduardo Costantini recibió en Nueva York la Medalla Sorolla, una distinción que otorga la Hispanic Society Museum & Library.

Buenos Aires, 31 de octubre (NA) - El empresario y coleccionista argentino Eduardo Costantini, presidente y fundador del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), fue distinguido en Nueva York con la Medalla Sorolla, un galardón otorgado por la Hispanic Society Museum & Library a personalidades que han realizado aportes significativos al arte y la cultura hispana.

La entrega del premio se llevó a cabo el jueves 29 de octubre en The Metropolitan Club, durante la gala anual de la institución estadounidense, donde también se rindió homenaje a los artistas y productores Gloria y Emilio Estefan, así como al legado del diseñador dominicano Oscar de la Renta.

Este reconocimiento se produce en un año especial para el Malba, que celebra su 25° aniversario con una serie de iniciativas destinadas a ampliar su patrimonio y fortalecer su presencia a nivel internacional.

Entre los proyectos más destacados se encuentra la ampliación del museo bajo la Plaza Perú, un plan diseñado por la arquitecta mexicana Frida Escobedo, que tiene como objetivo duplicar la superficie de exhibición y cuya inauguración está prevista para finales de 2029 o principios de 2030.

Además, Costantini anunció la donación de la Colección Daros Latinamerica, que comprende 1.232 obras de 117 artistas contemporáneos latinoamericanos, así como 17 piezas de su colección personal, entre las que se encuentran obras de Frida Kahlo, Diego Rivera, Leonora Carrington, Remedios Varo y Wifredo Lam.

También se lanzará el Malba Art Trust, un fondo con un capital inicial de 50 millones de dólares que busca asegurar la continuidad de la institución.

La Medalla Sorolla se suma a una serie de distinciones que ha recibido Costantini, incluyendo el Premio Arteba al coleccionismo, el Premio Internacional de Mecenazgo en Madrid en 2025 y la declaración como Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación Argentina.

La Hispanic Society, fundada en 1904 por Archer M. Huntington, alberga más de medio millón de objetos relacionados con el patrimonio artístico y cultural de España, Portugal, América Latina y Filipinas.

Ambas instituciones anunciaron una colaboración para llevar la Residencia de Escritores Malba a Nueva York, lo que permitirá que un poeta de habla hispana o portuguesa realice una estadía de una semana en la ciudad en 2027.