“Al que atrapan pierde”: 82 vehículos al corralón tras una convocatoria de motos en Rosario

Agentes municipales y policiales desplegaron un operativo durante la madrugada del domingo ante una convocatoria para realizar una caravana de motos por Halloween, difundida bajo la consigna «Al que atrapan pierde». La actividad tenía como punto de encuentro el sector de avenida Rafael Núñez y la Costanera, en La Florida.

Según informó el municipio, el dispositivo incluyó controles fijos y móviles, seguimiento y presencia de agentes en distintos lugares de reunión. En una primera intervención, realizada en una estación de servicio de bulevar Seguí y Presidente Perón, fueron remitidas 39 motos.

Luego, el operativo se trasladó a La Florida. Allí, los controles concluyeron con otras 41 motos y dos automóviles remitidos al corralón municipal. El balance informado por las autoridades fue de 82 vehículos.

Durante el procedimiento, vecinos de la zona arrojaron piedras y otros elementos contundentes, de acuerdo con la información municipal. El operativo continuó en el lugar.

Entre las infracciones detectadas, el municipio mencionó la falta de documentación obligatoria, la ausencia de elementos de seguridad, escapes antirreglamentarios y casos de alcoholemia positiva.

El secretario de Control y Convivencia, Diego Herrera, señaló que el operativo se organizó luego de detectar la convocatoria, que reunía a motociclistas de Rosario y localidades cercanas y que también tuvo réplicas en otras ciudades del país. Según el funcionario, la convocatoria anticipaba distintos puntos de encuentro y un recorrido por la ciudad.