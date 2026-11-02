Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este lunes 2 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el cielo en Santa Fe se encuentra cubierto por nubes. La temperatura actual es de 21°, con una sensación térmica de 22°. La humedad es del 86%, lo que genera una sensación de calor más intensa. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y el viento sopla suavemente a 0.45 m/s desde el sureste.

El clima hoy lunes 2 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 19° y una máxima de 31°. A lo largo del día, el viento se mantendrá en calma, con una humedad que podría hacer que la sensación térmica sea más elevada. No se anticipan lluvias, pero el cielo permanecerá mayormente nublado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe traerán variaciones en el clima. El martes 3 de noviembre, se prevé una mínima de 19° y una máxima de 26°, con lluvias moderadas. El miércoles 4 de noviembre, la temperatura mínima será de 17° y la máxima de 25°, con lluvias ligeras. El jueves 5 de noviembre, se espera un cielo despejado con una mínima de 13° y una máxima de 28°. Finalmente, el viernes 6 de noviembre, la mínima será de 15° y la máxima de 20°, con cielo parcialmente nublado.