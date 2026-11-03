FOTO: Actualización sobre cortes de tránsito en Buenos Aires por la visita del papa León XIV

Buenos Aires, 3 de noviembre (NA) – Se presentó un nuevo cronograma de cortes de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires con motivo de la visita del papa León XIV, que busca facilitar la movilidad de los vecinos en la previa a la llegada del Sumo Pontífice.

Hasta la noche del 3 de noviembre, se llevarán a cabo cortes parciales en la avenida del Libertador, desde las avenidas Colombia hasta Sarmiento, habilitando dos carriles por sentido.

Desde la madrugada del miércoles 4 hasta el lunes 16 de noviembre, en la avenida del Libertador, entre Sucre y Ugarteche, los cortes de tránsito se implementarán de manera progresiva, hasta alcanzar una restricción total.

Los residentes de la avenida del Libertador podrán acceder a las cocheras a través de un carril exclusivo hasta el sábado 7, evitando así el vallado y la instalación de carpas, según lo informado por el Gobierno porteño.

A partir de la tarde del sábado 7 hasta la madrugada del miércoles 11, habrá controles policiales en la zona restringida, lo que implicará que los ingresos y salidas, tanto peatonales como vehiculares, se realicen únicamente por las avenidas Santa Fe, Luis M. Campos y Las Heras.

Un aspecto relevante es que los vecinos que residan en la zona deberán presentar su DNI con un domicilio actualizado para poder acceder a los perímetros de seguridad, que estarán bajo custodia policial.

Para aquellos que no puedan justificar su domicilio, se habilitó un link en la web oficial del Gobierno de la Ciudad para completar un formulario con carácter de declaración jurada.

Los vehículos estacionados en la avenida del Libertador, entre Virrey del Pino y Ugarteche, así como en los primeros 100 metros de las calles que cruzan Libertador dentro del perímetro, deberán ser retirados antes de la madrugada del 7 de noviembre.

Los vehículos que no sean retirados a tiempo serán trasladados por personal y grúas de Tránsito al predio de la Facultad de Derecho, sin costo alguno.

En cuanto a los hoteles y otros alojamientos, los huéspedes deberán presentar la reserva de hospedaje para acceder a los perímetros de seguridad, mientras que los trabajadores tendrán que completar la declaración jurada.

Por último, se anunció que se reubicarán los contenedores de residuos y habrá modificaciones en el recorrido de algunas líneas de colectivos.