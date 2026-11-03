FOTO: Imputan a hombre por estafa en San Luis tras comprar vinos por $274 millones con cheques sin fondos

Buenos Aires, 3 de noviembre (NA) – Un hombre fue imputado por estafa en la provincia de San Luis, acusado de comprar vinos en una bodega por más de $274 millones con cheques sin fondos.

La jueza de Garantía Nº3 dio inicio a la investigación por un hecho que habría causado un grave perjuicio económico a una bodega que comercializaba productos en la ciudad de Villa Mercedes. Durante la audiencia, se formularon cargos provisorios contra Diego Alfredo Del Trecco como autor del delito de estafa, y se le impusieron medidas de coerción mientras continúa la investigación.

Según el relato de la Fiscalía, el hecho ocurrió entre octubre y noviembre de 2025, cuando el imputado realizó una compra considerable de vinos a un ejecutivo de ventas de la bodega en cuestión.

De acuerdo con la denuncia, la operación habría sido por un monto superior a los $274 millones y el pago se realizó mediante cheques. Sin embargo, al momento de intentar cobrar los cheques, la empresa se percató de que estos no contaban con fondos.

A pesar de que la empresa ofreció múltiples formas de abonar la operación, todas las propuestas fueron rechazadas por el imputado, lo que provocó "un severo perjuicio económico a la empresa".

Ante esta situación, la fiscalía, junto con la querella, solicitó que se formularan cargos por el delito de estafa o, en forma subsidiaria, por el libramiento de cheques sin fondo.

La defensa, por su parte, argumentó que fue la bodega quien impuso las condiciones del negocio, mencionando que existe una relación comercial entre su asistido y el denunciante desde 2021, y presentando evidencia que respalda ese vínculo. Además, consideraron que el conflicto podría ser resuelto a través del fuero civil.

Tras escuchar a las partes, la jueza formuló cargos provisorios por el delito de estafa e impuso medidas al imputado, quien deberá firmar el libro ante Fiscalía una vez al mes y tendrá prohibido salir del país.