Exhaustivo operativo de seguridad y control vial por la llegada del papa León XIV a Córdoba

El arribo del Papa León XIV al país desata un despliegue operativo de dimensiones históricas para Córdoba. Ante las dudas y el malestar de un sector de la ciudadanía por las complicaciones logísticas que esto conlleva, el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, brindó precisiones tajantes sobre el alcance de las medidas y los rigurosos protocolos que paralizarán gran parte de la capital y sus accesos durante tres jornadas clave.

Una ciudad blindada y restricciones totales

Con un esquema de seguridad diseñado para garantizar el normal desarrollo de los actos, el funcionario fue categórico respecto al impacto que sufrirá la rutina diaria de los vecinos. Según explicó, la magnitud de la visita exige cortes drásticos en la circulación vehicular, tanto en la zona céntrica como en los principales corredores viales.

“Le queremos facilitar la situación a la gente que venga de otra provincia, pero los tenemos que cuidar, tenemos la obligación de cuidarlo”, señaló Quinteros al referirse al exhaustivo control en las rutas de acceso.

El ministro remarcó que aquellas personas que no tengan interés en participar de las convocatorias podrán permanecer en sus hogares para evitar someterse a lo que definió como “una ciudad absolutamente alterada por una visita que va a estar cortada en gran parte de lo que es la zona céntrica y también de circunvalación”.

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Controles estrictos y el uso obligatorio del transporte habilitado

El operativo contempla más de 14 rutas de ingreso a la provincia que estarán fuertemente custodiadas por fuerzas federales y provinciales. En este sentido, desde la cartera de seguridad se enfatizó que los vehículos particulares que circulen por la región deberán contar con toda la documentación obligatoria en regla —DNI, licencia de conducir, cédula, seguro y revisión técnica— advirtiendo que aquellos automóviles que no cumplan con los requisitos o permanezcan mal estacionados serán removidos de inmediato.

Asimismo, las autoridades hicieron especial hincapié en el uso del transporte público masivo debidamente habilitado por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) para evitar colapsar los ingresos y garantizar un flujo ordenado:

• Micros y ómnibus de larga distancia: Deberán estar formalmente habilitados y contar con la lista completa de pasajeros exigida por los protocolos de seguridad.

• Vehículos particulares: Enfrentarán restricciones severas de circulación en zonas clave y anillos céntricos desde los días previos.

• Acreditaciones: Quienes necesiten ingresar a zonas restringidas deberán gestionar previamente sus permisos a través de los canales oficiales dispuestos por la organización.

Un desafío logístico sin precedentes

El operativo de seguridad no solo contempla la movilización de miles de fieles, sino también el traslado de piezas históricas de gran valor simbólico, como la réplica del Cristo de Villa Cura Brochero, que participará de las misas centrales bajo un riguroso resguardo policial.