Le robaron $28 millones a un comerciante de Rosario: "Alguien sabía que llevaba la plata"

Un comerciante de Rosario denunció que le robaron 28 millones de pesos en un violento asalto cometido por motochorros. La víctima es David, un vidriero e hincha de Vélez que tiene un negocio en la esquina de 27 de Febrero y Pueyrredón. El hombre contó lo ocurrido en diálogo Juntos por Cadena 3 Rosario.

El hecho ocurrió alrededor de las 14.30, cuando circulaba en su vehículo particular por avenida Illia, en inmediaciones del río Paraná. Según relató, había salido de un estacionamiento ubicado en San Lorenzo al 1290 y llevaba una mochila con dinero que necesitaba depositar. Al aminorar la marcha por un semáforo, sintió un fuerte golpe en el techo del auto: "Lo primero que pensé es que me habían chocado de atrás".

En ese momento, uno de los delincuentes, que llevaba casco y campera, apareció junto al vehículo y logró arrancarle la mochila. "Tenía medio cuerpo metido atrás del auto. Yo atiné a acelerar con todo, pero logró sacármela", describió. David explicó que la mochila estaba enganchada detrás de su asiento y cubierta con dos camperas, por lo que considera que los asaltantes conocían el movimiento que iba a realizar.

"Pienso que alguien me siguió", sostuvo el comerciante, quien remarcó que el robo ocurrió del lado del conductor. También señaló que su vehículo tiene los vidrios polarizados y que desde afuera no se puede ver quién maneja. Por eso, sospecha que alguien pudo haberlo observado cuando guardó el dinero antes de salir del estacionamiento.

Además del robo, David cuestionó la respuesta policial: aseguró que realizó tres llamados al 911, pero que ningún móvil llegó al lugar. También afirmó que hasta el momento no consiguió que revisaran las cámaras de seguridad del estacionamiento. "Estoy amargado, indignado por la inseguridad. Los comerciantes estamos con llave y con rejas, como antes. Tenemos el negocio hace 45 años y estamos cansados", expresó.

Entrevista de Alberto Lotuf.