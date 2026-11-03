FOTO: La Iglesia resalta el aumento de necesidades sociales a días de la llegada del Papa León XIV

Buenos Aires, 3 de noviembre (NA) – El presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y obispo de La Rioja, monseñor Dante Braida, expresó su preocupación por los sectores más vulnerables que requieren atención urgente. A solo cinco días de la llegada del papa León XIV a Argentina, Braida enfatizó la necesidad de generar oportunidades laborales y fomentar la participación ciudadana.

En una reciente entrevista radial, el obispo destacó que el pontífice encontrará un país que, a pesar de enfrentar diversas dificultades, está en búsqueda de soluciones. "Es una Argentina que padece necesidades y que busca el camino", afirmó Braida, subrayando la importancia de abordar estos desafíos sociales.

El obispo también hizo hincapié en la necesidad de alentar la participación y presentar propuestas que contribuyan a la creación de empleo, así como a la lucha contra las adicciones, para mejorar las condiciones de vida de la población.

Respecto a la situación social actual, Braida señaló que muchas personas recurren a distintas instituciones para satisfacer necesidades básicas como la alimentación, y valoró la labor de quienes brindan asistencia solidaria. Sin embargo, enfatizó que esta ayuda debe ir acompañada de herramientas que permitan a las personas involucrarse activamente en la sociedad. "El desarrollo requiere la promoción humana", afirmó, relacionando este objetivo con el acceso al trabajo.

El titular de la Pastoral Social destacó la necesidad de una democracia más inclusiva, que invite a todos a participar en la formulación de propuestas para resolver los problemas que enfrenta el país.

En este contexto, Braida subrayó el concepto de justicia social y su vinculación con la responsabilidad colectiva, manifestando que "la justicia social nos habla de oportunidades para todos y también nos habla de un compromiso de todos".

Sobre la inminente visita de León XIV, que se llevará a cabo del 8 al 11 de noviembre, el obispo expresó su entusiasmo por el mensaje que el pontífice compartirá y convocó a la población a prepararse para recibirlo. "El Papa viene para todos los argentinos", aseguró, haciendo un llamado a creyentes y no creyentes, así como a personas de diversas orientaciones políticas.

Desde La Rioja, se están organizando viajes para participar en las actividades programadas, mientras que aquellos que no puedan trasladarse están siendo motivados a seguir las celebraciones en comunidad. "Recibir en comunidad el mensaje también nos ayuda", concluyó.